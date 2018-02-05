В России покупатели нашли способ законно «грабить» Интернет-магазины

Интернет-портал Михаила Ходорковского «Открытая экономика» раскрыл схему, как в России на абсолютно законных основаниях покупатели могут «зарабатывать» на заказах с онлайн-магазинов. Оказывается, такую возможность им предоставляет закон «О защите прав потребителей», а также Верховный суд.

Давайте посмотрим, как это работает. Итак, человек делает заказ в Интернет-магазине, а затем пишет претензию, и не дожидаясь ответа представителя магазина, подает в суд исковое заявление. Только представьте, компенсация составляет 50% от цены товара. Известны и случаи, когда покупатель получал до 300% от суммы покупки. Кроме того, онлайн-магазин обязан выплатить 1% неустойки, если назначенная сумма выплаты не будет возвращена покупателю в 10-дневный срок. При этом клиенты намеренно затягивают сроки общения с магазинами, игнорируя диалоги с их представителями.

А для борьбы с этим у онлайн-ретейлеров есть простое решение. Так, если власти примут меры, чтобы такие выплаты поступали не в карман покупателей, а в бюджет, то убытки онлайн-магазинов от подобных схем станут в разы меньше.

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