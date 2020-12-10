В России ответили на высылку двух дипломатов из Нидерландов

https://ria.ru/20201210/thenetherlands-1588677403.html

В России ответили на высылку двух дипломатов из Нидерландов

В России ответили на высылку двух дипломатов из Нидерландов

Политики и дипломаты прокомментировали решение Нидерландов выслать двоих сотрудников посольства России в Гааге из-за обвинений в «шпионаже». РИА Новости, 10.12.2020

2020-12-10T20:43

2020-12-10T20:43

2020-12-10T22:17

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госдума рф

мид нидерландов

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МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Политики и дипломаты прокомментировали решение Нидерландов выслать двоих сотрудников посольства России в Гааге из-за обвинений в «шпионаже». Ранее в голландском МИД сообщили, что двое российских дипломатов якобы занимались «разведывательной деятельностью». Как передает телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности (AIVD) Нидерландов, россияне «были офицерами СВР» и «работали под прикрытием». Сотрудников посольства объявили персонами нон грата, они должны покинуть королевство в течение двух недель.»Ответим зеркально»Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Москва зеркально ответит на этот шаг Гааги. По словам Климова, такая практика существует в российской дипломатической традиции.Аналогичную точку зрения высказал член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Он отметил, что обвинения в адрес российских дипломатов похожи на соревнование между европейскими странами.»Была Болгария, Чехия, теперь дошла очередь до Нидерландов», — сказал парламентарий РИА Новости.Цеков подчеркнул, что Москва обязательно примет ответные меры.»Это стало аксиомой в отношениях с теми странами, кто обвиняет и высылает представителей российских дипмиссий», — пояснил он.Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в беседе с РИА Новости заявил, что зеркальный ответ Москвы вполне предсказуем, и подчеркнул, что его характер «не должен меняться под обстоятельства». «Провокационный жест»В свою очередь, руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал действия Нидерландов провокационным жестом, отметив, что «все обвинения в шпионаже голословны и написаны как под копирку». По его мнению, все подобные шаги нацелены на дискредитации России. Слуцкий добавил, что все это вынуждает Москву выступать с симметричными ответами. Обвинения в «шпионаже»Российское посольство в Гааге подтвердило, что получило ноту МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников дипмиссии персонами нон грата. Дипломаты якобы вели «деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом».При этом в посольстве отметили, что каких-либо доказательств противоправных действий дипломатов на территории королевства МИД Нидерландов не предоставил. В дипмиссии пообещали принять ответные меры.

https://ria.ru/20201209/daniya-1588466542.html

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россия, леонид слуцкий, сергей цеков, госдума рф, мид нидерландов, андрей климов, москва, европа, нидерланды, в мире, политика

МОСКВА, 10 дек — РИА Новости. Политики и дипломаты прокомментировали решение Нидерландов выслать двоих сотрудников посольства России в Гааге из-за обвинений в «шпионаже».

Ранее в голландском МИД сообщили, что двое российских дипломатов якобы занимались «разведывательной деятельностью». Как передает телеканал NOS со ссылкой на Службу общей разведки и безопасности (AIVD) Нидерландов, россияне «были офицерами СВР» и «работали под прикрытием». Сотрудников посольства объявили персонами нон грата, они должны покинуть королевство в течение двух недель.

«Ответим зеркально»

Председатель комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Андрей Климов заявил РИА Новости, что Москва зеркально ответит на этот шаг Гааги.

«Такие игры с Россией заканчиваются всегда одним и тем же — зеркальным ответом. <...> Это правило всегда работало как часы», — сказал он.

По словам Климова, такая практика существует в российской дипломатической традиции.

Вчера, 17:33

В Госдуме оценили ситуацию с обвинением россиянина в шпионаже в ДанииАналогичную точку зрения высказал член международного комитета Совфеда Сергей Цеков. Он отметил, что обвинения в адрес российских дипломатов похожи на соревнование между европейскими странами.

«Была Болгария, Чехия, теперь дошла очередь до Нидерландов», — сказал парламентарий РИА Новости.

Цеков подчеркнул, что Москва обязательно примет ответные меры.

«Это стало аксиомой в отношениях с теми странами, кто обвиняет и высылает представителей российских дипмиссий», — пояснил он.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев в беседе с РИА Новости заявил, что зеркальный ответ Москвы вполне предсказуем, и подчеркнул, что его характер «не должен меняться под обстоятельства».

19:50

Случаи высылки российских дипломатов из разных стран в 2011-2020 годах

«Провокационный жест»

В свою очередь, руководитель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назвал действия Нидерландов провокационным жестом, отметив, что «все обвинения в шпионаже голословны и написаны как под копирку».

«Европу, к сожалению, абсолютно беспочвенно сотрясают русофобство и шпиономания. Уже не хватает пальцев на руке, чтобы перечислить все аналогичные случаи в европейских столицах за уходящий 2020 год», — сказал депутат.

По его мнению, все подобные шаги нацелены на дискредитации России. Слуцкий добавил, что все это вынуждает Москву выступать с симметричными ответами.

Обвинения в «шпионаже»

Российское посольство в Гааге подтвердило, что получило ноту МИД Нидерландов об объявлении двух сотрудников дипмиссии персонами нон грата. Дипломаты якобы вели «деятельность, несовместимую с их дипломатическим статусом».

При этом в посольстве отметили, что каких-либо доказательств противоправных действий дипломатов на территории королевства МИД Нидерландов не предоставил. В дипмиссии пообещали принять ответные меры.

Вчера, 18:49

МИД сравнил обвинение россиянина в шпионаже в Дании с «охотой на ведьм»



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