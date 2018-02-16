В России ответили на требование Киева вернуть корабли из Крыма: EADaily

Корабли, оставленные украинскими военными в Крыму, никто в России ремонтировать не должен, так как российские моряки их не ломали. Об этом, как передает РИА Новости, заявил бывший командующий Балтийским флотом (2001−2006) адмирал Владимир Валуев, комментируя заявление первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Михаила Коваля.

Как отметил Валуев, украинские моряки сами ушли с кораблей и фактически бросили их, хотя сухопутные украинские войска забрали с собой все имущество. «Если корабли были брошены, то надо поблагодарить командование Черноморского флота за то, что в одном месте их собрали в Севастополе и не отдают на разграбление. Следовало в то время, когда корабли, как считает украинская сторона, были исправны, вывести их с экипажами к новым местам базирования на Украине либо заключить договор и выставить свою вахту для их охраны», — говорит Валуев.

Он отметил, что корабли охраняются черноморцами, и российская сторона готова их передать Киеву, но ремонтировать никто не будет, так как «никто из российских моряков не ломал эти корабли».

Ранее, выступая в суде в Киеве, Михаил Коваль заявил, что Россия должна вернуть Украине корабли, оставленные в 2014 году в Крыму, предварительно отремонтировав их. «Россия по-пиратски захватила эти корабли, и она должна перед международным судом за это ответить… Они раздербанили все наши корабли. Через суд отдадут — отремонтированные, в таком состоянии, в котором захватили», — сказал он.

Как уже сообщало EADaily, президент России Владимир Путин в начале января заявил, что украинская сторона неоднократно ставила вопрос о возврате военной техники из Крыма. «Пользуясь случаем, что называется, хочу сказать, что мы готовы продолжить этот процесс. Готовы передать военные корабли Украине, которые в Крыму еще есть, готовы передать авиационную технику, бронетехнику. Правда, она находится вся в таком плачевном состоянии, но это уже не наше дело, она в таком практически и была, за эти годы никем не обслуживалась, конечно. Но речь идет о десятках кораблей, десятках боевых самолетов», — заявил президент РФ.

Что касается кораблей, Путин заметил, что будет лучше, если украинские военнослужащие просто приедут и их заберут.





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