В России наблюдается кладбищенская стабильность

В России крепнет стабильность и растет уровень жизни. Фото: Столица С

Российские власти своей политикой и реформами загоняют россиян в могилу, уверен экономист, биржевой аналитик, член совета ТПП по промышленному развитию Владислав Жуковский.

«Согласно статистике, естественная убыль населения в России в январе — августе 2018 года выросла в 1,6 раз и превысила 169 тысяч человек. Это рекордное вымирание за последние 10 лет. Рождаемость упала на 53,5 тыс человека, смертность выросла на 11,1 тыс», — информирует эксперт. Жуковский напоминает, что средняя цена нефти за 9 мес этого года выросла на 40% (до 70,6 долларов), но 21 млн россиян остаются за чертой бедности. У половины населения доходы ниже 23 тысяч руб.

При этом в сентябре реальные доходы россиян упали на 1,5%, а ввод жилья рухнул на 6,7%, с/х производство на 6%. При этом капиталы российских олигархов обновляют мировые рекорды. «С С 2008г экономика России в затяжном системном кризисе. 2008-2018г — это потерянное десятилетие, эпоха застоя, научно-технической деградации, антисоциальных реформ, обвала рубля, всплеска нищеты, подавления оппозиции. Клептоманы и олигархи уничтожают страну», — считает Владислав Жуковский. «Пока нам рассказывает сказки про рывки, мировая экономика с 2008г по ППС в фиксированных ценах (очистка от инфляции) выросла на 33,7%, Китай — на 101%, Индия — на 89%, Вьетнам — на 69%, Индонезия — на 60,5%, Польша — на 33%, США — на 15,2%, Германия — на 11,1%, Россия — на 6,1%», — оперирует цифрами эксперт.

Радует одно. Как заявляет Владимир Путин, после ядерной войны враги просто сдохнут, а россияне отправятся в рай.

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