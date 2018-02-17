В России хотят запретить табло с курсами валют на улицах

Сегодня, 04:16

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С законодательной инициативой выступил центробанк России



Фото: AFP

Центральный банк Российской Федерации (ЦБ РФ) предложил запретить российским банкам размещать информацию о курсах валют на улице. Соответствующая норма содержится в проекте закона, разработанном ЦБ РФ.

«Проектом также изменяются требования к информированию клиентов уполномоченного банка об установленных курсах иностранных валют», — сказано в пояснительной записке к документу.

В частности, согласно законопроекту, «устанавливается запрет банкам размещать информацию о курсах иностранных валют вне помещения уполномоченного банка».

Напомним, в 2017 году российским банкам запретили осуществлять денежные переводы в Украину через не российские платежные системы. При этом в октябре 2016 года Национальный банк Украины обязал украинские банки и небанковские учреждения отказаться от российских платежных систем из-за введения соответствующих санкций.

Кроме того, в Украине через российские банки перестали выплачивать пенсии. Это решение связано с Указом президента от 15 марта 2017 года и решением СНБО, которыми, в частности, запрещено размещать госсредства (к ним относятся и пенсии) в российских банках.

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