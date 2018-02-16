В России анонсировали встречу Лаврова с Климкиным на полях Мюнхенской конференции

Из открытых источников

Министерство иностранных дел России анонсировало встречу главы МИД России Сергея Лаврова с главой МИД Украины Павлом Климкиным «на полях» Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. Об этом во время брифинга 15 февраля заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передает сайт ведомства.

В то же время в ведомстве пока не подтверждают проведение встречи глав МИД стран «нормандской четверки» на полях Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

«Мы не можем подтвердить, но прорабатывается вопрос проведения встречи в «нормандском формате», — сообщила она.

Напомним, Мюнхенская конференция по безопасности состоится 16-18 февраля.

Ранее проведение встречи глав МИД «нормандской четверки» анонсировал министр иностранных дел Украины Павел Климкин, а также организатор Мюнхенской конференции Вольфганг Ишингер.

По словам Климкина, в рамках встречи в Мюнхене главы МИД «нормандской четверки» планируют обсудить вопросы безопасности и освобождение украинских заложников на оккупированных территориях, а также политических заключенных в России. Кроме того, украинская сторона планирует в очередной раз поднять вопрос миротворческой миссии ООН на оккупированной части Донбасса и доказать России, что никаких разумных альтернатив на сегодня нет.

Встречи так называемого «нормандского формата» проходят с 2014 года с целью найти пути решения конфликта в восточных областях Украины. Соглашение сторон о прекращении огня в районе конфликта было подписано в Минске в феврале 2015 года, однако боевые действия продолжаются.

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