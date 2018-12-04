В РК оборот по карточкам превысил 4 триллиона тенге — Zakon.kz

Это на 61% выше, чем за весь 2017 год.

Безналичные платежи — идеальная платформа для массового посева стартапов. Казахстанскому рынку гарантирован галопирующий рост. Об этом говорится в исследовании finprom.kz, передает Zakon.kz.

«Историческая динамика оборота безналичных платежей в Казахстане — наглядное пособие того, как формируется прогрессия стартапов: многолетнее созревание аудитории до минимально необходимого проникновения в 10–15% и массовый охват за 3–4 года. За период 2010–2015 годов среднегодовой темп роста оборота по безналичным платежам составлял всего 22,2%, а в 2017 году рынок вырос сразу на 96,7%. За текущий неполный год темпы роста увеличились уже на 61,1%», — отмечается в исследовании.

Если за 10 месяцев 2017 года оборот по безналичным платежам составлял 1,9 трлн тг, то в 2018-м за тот же период он достиг 4,2 трлн тг (рост более чем в 2 раза). В результате за период 2015–2018 годов уровень проникновения безналичных платежей (доля безналичных оплат от общего денежного оборота по платёжным картам) увеличился с 11% до 28,1%.

При активной цифровизации экономики и интеграции сервисных компаний в прозрачную инфраструктуру платежей ожидается, что за 3 года уровень безналичных платежей в Казахстане приблизится к отметке 50% от всего оборота по платёжным картам. Для наглядности по текущей ситуации: если бы оплата безналичным способом составляла не 28,1%, а 50% от всего денежного оборота по платёжным картам, сумма увеличилась бы с 4,2 до 7,5 трлн тг.

Активный переход населения на безналичный расчёт создал благоприятные условия для развития отечественного рынка стартапов, так как большинство из них разрабатываются в сфере финансовых технологий и электронной коммерции, что полностью базируется на онлайн-транзакциях.

За январь–октябрь 2018 года оплата в интернете составила 2,1 трлн тг (в 2017 году — 1,1 млрд тг).

Бурный рост вовлечённости казахстанцев в оплату через интернет-ресурсы также подогревает интерес разработчиков и стартаперов в создании инновационных проектов. Для реализации и развития идей амбициозных разработчиков в Казахстане запустили три площадки: Astana hub, KASE Start UP и AIFC FinTech Hub, а также ряд программ-акселераторов. На перечисленных площадках зарегистрировано около 200 инновационных проектов на разных стадиях развития. Отечественные разработчики создают проекты по 20 направлениям — от электронной коммерции и финансовых технологий до разработки игр и кибербезопасности.

На сегодняшний день на казахстанском рынке стартапов можно выделить ТОП-5 основных направлений:

∙ мобильные приложения — 16,7%;

∙ цифровая автоматизация — 15,6%;

∙ электронная коммерция — 15,6%;

∙ цифровые платформы — 12,8%;

∙ онлайн-образование — 5,9%.

Суммарная концентрация проектов в перечисленных сферах — 66,7%.

Совокупный объём инвестиций, необходимый для реализации всех пректов оценивается в 76,8 млн долл. США. При этом в среднем на каждый проект требуется около 500 тыс. долл.

Различные программы акселерации позволяют разработчикам в течение нескольких месяцев (в зависимости от программы) ускорять развитие проектов с помощью опытных трекеров, образовательных курсов, налаживания связей, возможности привлечения инвестиций, а также доступа к офисному пространству и консультациям экспертов.

На данный момент на крупнейшей стартап-площадке страны — Astana hub — находится 160 проектов и 1328 участников, включая 45 инвесторов и 19 экспертов.

Инновационное развитие и цифровизацию активно поддерживает правительство РК: в конце 2017 года была принята Государственная программа «Цифровой Казахстан».

В рамках реализации госпрограммы до 2022 года число созданных рабочих мест за счёт цифровизации должно достигнуть 300 тысяч, а доля государственных услуг, полученных в электронном виде, от общего объёма государственных услуг и доля пользователей интернета — 80% и 82% соответственно. Одним из ключевых показателей является также уровень цифровой грамотности населения, который должен составлять 83% от всего населения.

По результатам глобального индекса инноваций 2018 года Казахстан занял 74-е место, улучшив позицию на 4 строчки. Ближайшие конкуренты в этом индексе — Филиппины и Маврикий, которые расположились на 73-м и 75-м местах соответственно. Абсолютным лидером с 2011 года остаётся стратегический партнер Казахстана — Швейцария.

Среди стран ЕАЭС Казахстан находится на 3-м месте, обогнав Беларусь (86-е место) и Кыргызстан (94-е место).

Амбициозный план «Цифрового Казахстана» — войти в 2022 году в ТОП-30 стран в глобальном индексе инноваций.

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