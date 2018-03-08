В Риме возле здания парламента прошел пикет с требованием освободить нацгвардейца Маркива

Пикет в поддержку Маркива в Риме

Радио Свобода Украина

Члены украинского сообщества провели акцию под стенами итальянского парламента в Риме с требованием честного расследования по делу арестованного нацгвардейца Виталия Маркива. Об этом сообщает «Радио Свобода».

«Мы верим в итальянское правосудие, и Виталий Маркив должен быть оправдан, ведь не существует ни одного доказательства его причастности к трагической гибели итальянского репортера», – заявил председатель Христианского общества украинцев Италии Олесь Городецкий.

Также отмечается, что на акции присутствовала мать арестованного нацгвардейца Оксана Максимчук, которая живет в Италии.

«Я ожидаю честного расследования, чтобы создали совместную украинско-итальянскую следственную группу, как нам обещают, и поехали на место событий расследовать ход фактов. Если Италия хочет знать правду, надо ехать в Украину», — сказала она в комментарии «Радио Свобода».

Участники пикета призвали политиков, дипломатов и правоохранительные органы обратить особое внимание и пересмотреть «дело Маркива», чтобы найти виновных и доказать невиновность украинского бойца.

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Боец Нацгвардии Виталий Маркив был задержан 30 июня 2017 года в г. Болонья. Его арестовали по подозрению в причастности к гибели фоторепортера Роккелли в 2014 году. Тогда в районе пос. Андреевка близ Славянска Донецкой области под минометный огонь попала группа иностранных журналистов. Итальянский фоторепортер Андреа Роккелли и его переводчик погибли. В Нацгвардии подчеркивают, что Маркив не может быть причастным к гибели Роккелли, так как в его батальоне не было минометов.

Адвокат арестованного Раффаэле делла Валле подтвердил, что в тот день Маркив был на холме Карачун (откуда произошел выстрел), но в позиции, с которой не было видно места инцидента. Виталий рассказал, что стрелять туда даже из автомата он не мог бы, ведь находился с другой стороны холма и имел ограниченный радиус обзора.

Маркив также объяснил, что минометные обстрелы осуществляли обе стороны конфликта. Вполне возможно, что в журналистов попала мина, выпущенная пророссийскими террористами, которые контролировали территорию. Учитывая все это, Виталий Маркив настаивает на своей полной невиновности.

Сейчас продолжается следствие.

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