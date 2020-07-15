в Риге издали мемуары палача Холокоста Цукурса — Новости политики, Новости России — EADaily

В продажу в книжные магазины Риги поступила книга «Мой полет в Японию», выпущенная в этом году издательством Музея авиации Латвии. Автор книги — нацистский преступник и массовый убийца латвийских евреев Герберт Цукурс, известный тем, что в рижском гетто разрывал пополам младенцев и пил их кровь.

Обложка книги Цукурса «Мой полет в Японию»

В июле 1941 года Цукурс вместе со своим начальником Виктором Арайсом командовал латышскими штурмовиками-айзсаргами, которые сожгли заживо 600 рижских евреев, запертых в хоральной синагоге Риги. Он руководил расстрелами мирного населения Латвии, причастен к другим преступлениям против человечности. После разгрома нацистской Германии Цукурс разыскивался властями Латвийской ССР за военные преступления на стороне нацистов. Искали Цукурса и в Израиле. Цукурс был обнаружен в Бразилии агентами израильских спецслужб, которые его в 1965 году выманили в Уругвай и там ликвидировали. Казнь Цукурса израильтянами газета «Советская Латвия» приветствовала заголовком «Собаке — собачья смерть!».

О том, что Цукурс — один из самых страшных нацистских преступников, латвийские издатели его мемуаров не упомянули ни одним словом. В аннотации к книге Цукурс представлен как «летчик, путешественник и мужественный человек, в котором вибрирует дыхание авиационного бума прошлого века и настоящего времени». В самом деле, нацистский палач в юности бредил авиацией. В 1919 году возрасте 19 лет Цукурс стал летчиком в армии независимой Латвии, однако через семь лет был уволен из авиации за приверженность к терроризму. Уволенный Цукурс увлекся авиаконструктированием, лично собирал из запчастей планеры и легкие самолеты. Повторый взлет карьеры Цукурса как летчика пришелся на довоенную националистическую диктатуру Карлиса Улманиса. Цукурса восстановили на военной службе, он совершил полеты в Японию и Палестину, стал в Латвии национальным героем. После оккупации Латвии нацистами в 1941 году Цукурс присягнул на верность оккупантам, в 1944 году вместе с отступавшими немцами бежал из Латвии в Германию.

В современной Латвии Цукурса считают национальным героем, отрицают его причастность к преступлениям нацистов. Ранее в Латвии вышла книга Цукурса «Мой полет в Гамбию» — еще довоенные воспоминания Цукурса о его полете в Африку в 1933 году.

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