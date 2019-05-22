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В Раде зарегистрировали законопроект об изменении избирательной системы в Украине — новости политики

Политика 22 Май 2019
В Раде зарегистрировали законопроект об изменении избирательной системы в Украине — новости политики
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Проект закона подан президентом Украины и определен как неотложный для рассмотрения.

Иллюстрация / REUTERS

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект закона «О внесении изменений в некоторые законы Украины в связи с изменением избирательной системы для выборов народных депутатов Украины».

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Соответствующая информация размещена на сайте парламента Украины.

Документ зарегистрирован сегодня под номером 10319.

Субъект права законодательной инициативы — президент Украины.

Проект закона определен президентом как неотложный.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 мая, в Верховной Раде Украины под номером 10317 зарегистрирован президентский законопроект «О внесении изменений в закон «О публичных закупках» по осуществлению закупок во время избирательного процесса».

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