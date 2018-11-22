В Раде собираются запретить проверки СМИ во время выборов

В Верховную Раду планируют внести законопроект о моратории на проверку средств массовой информации во время избирательной кампании

Виктория Сюмар планирует зарегистрировать законопроект о моратории на проверку СМИ в период избирательной кампании

Об этом заявила в кулуарах парламента представитель президента в ВР Ирина Луценко, информирует «ДС» со ссылкой на Depo.ua.

«Я знаю, что Виктория Сюмар (фракция «Народный фронт») хочет зарегистрировать законопроект о моратории на проверку СМИ в период избирательной кампании», — сказала Луценко.

Напомним, 21 ноября в комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики сообщили, что готовят законопроект о моратории на проверку СМИ во время выборов. Таким образом депутаты хотят обезопасить СМИ от давления со стороны органов государственной власти.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник