В Раде собираются запретить проверки СМИ во время выборов

В Верховную Раду планируют внести законопроект о моратории на проверку средств массовой информации во время избирательной кампании
Виктория Сюмар планирует зарегистрировать законопроект о моратории на проверку СМИ в период избирательной кампании
Об этом заявила в кулуарах парламента представитель президента в ВР Ирина Луценко, информирует «ДС» со ссылкой на Depo.ua.
«Я знаю, что Виктория Сюмар (фракция «Народный фронт») хочет зарегистрировать законопроект о моратории на проверку СМИ в период избирательной кампании», — сказала Луценко.
Напомним, 21 ноября в комитете Верховной Рады по вопросам свободы слова и информационной политики сообщили, что готовят законопроект о моратории на проверку СМИ во время выборов. Таким образом депутаты хотят обезопасить СМИ от давления со стороны органов государственной власти.
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