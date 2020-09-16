В Раде рассмотрят ограничение украинского языка

Сегодня, 16 сентября, представитель политической партии «Европейская Солидарность» Николай Княжицкий сделал акцент на том, какие законопроекты в ближайшую неделю начнет рассматривать украинский парламент. Об этом стало известно из публикации политика в социальной сети Facebook. Так, несколькими законопроектами, которые подали представители партии «Слуга Народа» и «Оппозиционная платформа «За Життя», предлагается ограничить употребления украинского языка.

Так, на рассмотрение народным избранника предлагается четыре законопроекта: №3077, 3077-1, 3683 и 3717. Сам Николай Княжицкий немного объяснил суть законодательных инициатив.

Закон 3717 предлагает фактически вернуться к учебе иностранных студентов на русском. Таким образом, мы будем учить сторонников агрессора, а не Украины, – написал Княжицкий.

Еще один законопроект – №3077 – авторства депутатов ОПЗЖ Нестора Шуфрича и Василия Нимченко. Этот проект предусматривает, что языком образовательного процесса должен быть не только государственный язык, но и региональный язык, а также языки национальных меньшинств.

При этом нардеп напомнил, что согласно Конституции Украины вопрос языка могут решаться исключительно законом. Кроме того, в законодательстве нет термина «региональный язык». Но у этого законопроекта есть альтернатива, которую предложил «Слуга Народа» из Днепра Максим Бужанский и его коллега из «ОПЗЖ» Олег Волошин.

В нем описана та же формулировка, но говорится, что «язык образовательного процесса в учебных заведениях определяется на основании положений статьи 10 Конституции Украины».

Но, во-первых, статья 10 не определяет язык образовательного процесса. Во-вторых, Конституционный суд уже объяснил, что действующая статья закона об образовании не противоречит Конституции , – отметил Николай Княжицкий.

Также на заседании парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Украины сегодня рассмотрят правительственный проект 3683 «Об авиационных правилах».

В части компетенции комитета законопроект предлагает внести изменения в статью 13 Закона «О государственном языке», которая регламентирует язык нормативно-правовых актов.

Сегодня норма указывает, что языком нормативно-правовых актов является государственный язык. Законопроект предлагает добавить «если иное не установлено законом» . Как объясняется в таблице, это сделано чтобы принимать «на английском языке нормативно-технические документы на основе актов Европейского агентства по безопасности полетов, – написал нардеп Княжицкий.

Однако Княжицкий заверил, что предложенные изменения в закон о государственном языке имеют общий характер и не ограничиваются англоязычными авиационными правилами.

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