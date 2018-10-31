В Раде рассказали, что поможет быстро обеспечить рост ВВП

Фото: Александр Данченко (Виталий Носач, РБК-Украина)

В комитете ВР заявили, что цифровая экономика — это единственный путь к развитию Украины

Изменение сырьевой экономики Украины на инновационную цифровую позволит развивать страну за счет собственного человеческого потенциала и очень быстро добавить рост ВВП. Об этом заявил глава комитета Верховной рады по вопросам информатизации и связи Александр Данченко, передает РБК-Украина, ссылаясь на информационное управление аппарата ВР.

Так, глава комитета в составе украинской делегации принял участие в открытии Всемирного форума BIXPO 2018 в Корее. Нардеп представил Украину на встрече министров стран, которые отвечают за инновации, цифровизацию, энергетику и промышленность.

«Необходимо в ближайшем будущем начать менять нашу сырьевую экономику на инновационную цифровую экономику. Это позволит развивать страну за счет собственного человеческого потенциала и очень быстро добавить рост ВВП и уровня жизни граждан Украины. Цифровая экономика и цифровая трансформация — это единственный путь к развитию Украины», — сказал Данченко.

Напомним, международное рейтинговое агентство Fitch Ratings прогнозирует замедление роста ВВП Украины в 2019 году. Fitch ожидает, что рост ВВП ускорится до 3,3% в 2018 году благодаря внутреннему спросу и низкой базе сравнения, но в 2019 году, считают аналитики агентства, рост замедлится до 2,9% из-за более жесткой денежно-кредитной политики, снижения мировых цен на сырьевые товары, а также из-за более умеренного роста зарплаты.

Как писало РБК-Украина ранее, что в проекте госбюджета-2019, который правительство подало в парламент, предусмотрен рост реального ВВП на 3%.

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