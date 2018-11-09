В Раде продолжилось блокирование трибуны

Внефракционный народный депутат, бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук продолжил одиночное блокирование трибуны Верховной Рады

Свою акцию одиозный нардеп начал накануне, 8 ноября, передает «ДС».

Мельничук в начале утреннего заседания караулил возле трибуны, но позволял коллегам выступать, пишет Depo.ua.

Своим блокированием Мельничук, по его словам, пытается добиться рассмотрения в парламенте постановления об отменен решения Кабмина о повышении цены на газ для населения.

Как известно, по пятницам в Раде проходит «Час вопросов к правительству», во время которого нардепы задают вопросы министрам со своих мест.

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Напомним, согласно решению Кабмина, с 1 ноября цены на газ в Украине повысились на 23,5%. Таким образом, правительство установило цену на газ для населения — 8 550 гривен за тысячу кубометров. При этом премьер-министр Владимир Гройсмана заявил, что МВФ настаивал на повышении цены на газ для населения в Украине на 60%.

Ранее президент Петр Порошенко призвал Кабмин защитить украинцев от роста тарифов посредством субсидий.

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