В Раде продолжилось блокирование трибуны

Внефракционный народный депутат, бывший командир батальона «Айдар» Сергей Мельничук продолжил одиночное блокирование трибуны Верховной Рады
Свою акцию одиозный нардеп начал накануне, 8 ноября, передает «ДС».
Мельничук в начале утреннего заседания караулил возле трибуны, но позволял коллегам выступать, пишет Depo.ua.
Своим блокированием Мельничук, по его словам, пытается добиться рассмотрения в парламенте постановления об отменен решения Кабмина о повышении цены на газ для населения.
Как известно, по пятницам в Раде проходит «Час вопросов к правительству», во время которого нардепы задают вопросы министрам со своих мест.
Читайте также: КАБМИН ПРИНЯЛ 7 ИЗМЕНЕНИЙ В ПРОГРАММЕ СУБСИДИЙ. ГЛАВНОЕ
Напомним, согласно решению Кабмина, с 1 ноября цены на газ в Украине повысились на 23,5%. Таким образом, правительство установило цену на газ для населения — 8 550 гривен за тысячу кубометров. При этом премьер-министр Владимир Гройсмана заявил, что МВФ настаивал на повышении цены на газ для населения в Украине на 60%.
Ранее президент Петр Порошенко призвал Кабмин защитить украинцев от роста тарифов посредством субсидий.
Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство