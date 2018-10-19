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В Раде поставили Украину в один ряд с Кенией и Бангладеш

Экономика Украины 19 Окт 2018
В Раде поставили Украину в один ряд с Кенией и Бангладеш
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20:5519.10.2018

(обновлено: 21:45 19.10.2018)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украина занимает одно из последних мест в мире по уровню личного богатства граждан, заявил во время заседания Верховной рады депутат Сергей Каплин. Видео его выступления опубликовал парламентский телеканал «Рада».

В своей речи Каплин упомянул результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report. Как сообщает телеканал «112 Украина», показатель личного богатства граждан в стране находится на уровне 1563 долларов. Согласно выводам экспертов, Киев занимает в рейтинге 123-е место из 140 государств.

«Ужасно, что впереди нас такие страны, как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш, те страны, названия которых похожи на матюки», — подчеркнул Каплин.

«Плохо, а будет еще хуже». Киевский эксперт об экономике УкраиныПо его словам, Украина «докатилась до полного коллапса, дефолта, банкротства всех государственных институтов и государственной политики».

«Я не понимаю, как при таких условиях возможно содержать парламент, правительство, все другие государственные институты и первых лиц нашей страны», — заявил парламентарий.

В Киеве не первый раз обращают внимание на плачевную обстановку внутри страны и неудовлетворительное состояние украинской экономики. Так, по словам депутата Верховной рады Сергея Лещенко, действия нынешней власти могут привести к тому, что Украина окажется на периферии мирового развития. Как отметил парламентарий, экономические показатели государства хуже, чем стандарты «времен Ющенко или Януковича».

Президент Украины Петр Порошенко на саммите стран-участниц НАТО в Брюсселе. Архивное фотоНеожиданная инициатива. Порошенко придумал, как сделать Украину богатойПосле государственного переворота 2014 года украинская экономика находится в упадке: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и пенсии остаются на низком уровне. Увеличивается и внешний долг государства. За пять лет — с 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента. Экономическая ситуация ухудшается попытками Киева свести на нет торговые отношения с Россией и политикой в отношении Донбасса.

Как заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, Украине понадобится еще сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны.



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