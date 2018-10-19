В Раде поставили Украину в один ряд с Кенией и Бангладеш

20:5519.10.2018

(обновлено: 21:45 19.10.2018)

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МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Украина занимает одно из последних мест в мире по уровню личного богатства граждан, заявил во время заседания Верховной рады депутат Сергей Каплин. Видео его выступления опубликовал парламентский телеканал «Рада».

В своей речи Каплин упомянул результаты ежегодного отчета о мировом благосостоянии Global Wealth Report. Как сообщает телеканал «112 Украина», показатель личного богатства граждан в стране находится на уровне 1563 долларов. Согласно выводам экспертов, Киев занимает в рейтинге 123-е место из 140 государств.

«Ужасно, что впереди нас такие страны, как Непал, Камерун, Кения, Бангладеш, те страны, названия которых похожи на матюки», — подчеркнул Каплин.

«Плохо, а будет еще хуже». Киевский эксперт об экономике УкраиныПо его словам, Украина «докатилась до полного коллапса, дефолта, банкротства всех государственных институтов и государственной политики».

«Я не понимаю, как при таких условиях возможно содержать парламент, правительство, все другие государственные институты и первых лиц нашей страны», — заявил парламентарий.

В Киеве не первый раз обращают внимание на плачевную обстановку внутри страны и неудовлетворительное состояние украинской экономики. Так, по словам депутата Верховной рады Сергея Лещенко, действия нынешней власти могут привести к тому, что Украина окажется на периферии мирового развития. Как отметил парламентарий, экономические показатели государства хуже, чем стандарты «времен Ющенко или Януковича».

Неожиданная инициатива. Порошенко придумал, как сделать Украину богатойПосле государственного переворота 2014 года украинская экономика находится в упадке: растут тарифы ЖКХ, а зарплаты и пенсии остаются на низком уровне. Увеличивается и внешний долг государства. За пять лет — с 2013 года до начала 2018-го — отношение госдолга к ВВП увеличилось почти вдвое: с 36,6 до 71,8 процента. Экономическая ситуация ухудшается попытками Киева свести на нет торговые отношения с Россией и политикой в отношении Донбасса.

Как заявила директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен, Украине понадобится еще сто лет, чтобы догнать соседние европейские страны.





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