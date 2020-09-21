В Раде не решились сделать праздником оккупацию Львова нацистами

В Верховной раде сняли с повестки дня скандальный законопроект о праздновании вхождения немецко-фашистских захватчиков во Львов 30 июня 1941 года. Отмечать начало оккупации Львова предложила нардеп из Ивано-Франковска Оксана Савчук, член партии «Свобода». По словам Савчук, этот черный день в истории Украины является праздником по следующей причине — 30 июня 1941 года заместитель Степана Бандеры Ярослав Стецько во Львове провозгласил «акт восстановления Украинского государства».

Оксана Савчук. Иллюстрация: kurs.if.ua

EADaily напоминает, в данном «акте» говорилось:

«Восстановленное Украинское государство будет тесно сотрудничать с национал-социалистской Великой Германией, которая под руководством Адольфа Гитлера создает в Европе и во всем мире новый порядок и помогает украинскому народу освободиться из-под московской оккупации. Создаваемая на украинских землях украинская национально-революционная армия будет и дальше бороться вместе с союзной немецкой армией против московской оккупации за суверенное Соборное Украинское государство и новый порядок во всем мире».

Дополняя данный акт, Стецько потом заявил подконтрольной нацистам прессе: «Москва и еврейство — это самые большие враги Украины. Считаю главным врагом Москву, которая всегда держала Украину в неволе. И тем не менее оцениваю враждебную и вредительскую волю евреев, которые помогали Москве закрепощать Украину. Поэтому стою на позициях истребления евреев и целесообразности перенести на Украину немецкие методы экстерминации (уничтожения. — EADaily) евреев, исключая их ассимиляцию». Стецько объявил себя премьером «новой Украины» и по совместительству министром социальных ресурсов. Вице-премьером стал идеолог Организации украинских националистов (ОУН, запрещена в России) Лев Ребет. Шефом самого главного ведомства — Министерства государственной безопасности — стал Микола Лебедь, впоследствии один из организаторов Волынской резни в 1943 году. Командир карательного батальона абвера «Нахтигаль» Роман Шухевич, чьи подчиненные устроили в захваченном Львове многодневную резню еврейского, польского, русского и «промосковского» украинского населения, удостоился поста заместителя военного министра. Это «правительство» просуществовало всего несколько дней — Гитлер был взбешен самоуправством своих украинских приспешников. В первых числах июля «министры» были арестованы гестапо. Стецько и Степана Бандеру отправили в концлагерь Заксенхаузен, Льва Ребета — в Аушвиц (Освенцим). Западную Украину присоединили к созданному нацистами в Восточной Польше генерал-губернаторству. Шухевич со своим «Нахтигалем» остался на службе у немецкого командования. После неудачных для «Нахтигаля» боев против Красной армии расформированный «Нахтигаль» стал 201-м вспомогательным полицейским батальоном СС и был переброшен для истребления партизан в Белоруссию.

Праздновать начало оккупации Львова нацистами Савчук хочет «с целью консолидации и развития исторического сознания украинской нации, сохранения национальной памяти и чествования борцов за независимость Украины в XX веке», как указано в тексте ее законопроекта. По мнению Савчук, современная Украина — наследница «государства», которое в 1941 году обязывалось помогать Гитлеру устанавливать во всем мире «новый порядок». А также — наследница Киевской Руси, Галицко-Волынского княжества, «Украинской народной республики» Симона Петлюры и т. д. Ранее Савчук предложила сделать государственным флагом Украины красно-черный флаг ОУН, который также является символом запрещенных в России УПА и «Правого сектора».

Прославляющий нацистских оккупантов законопроект поддержали нардепы от «Слуги народа», «Батькивщины», партии Игоря Коломойского «За майбутнє». Директор украинской НПО «Институт развития просвещения» Георгий Касьянов мрачно пошутил: возможно, что эти депутаты совсем не знают истории Украины, не читали текста законопроекта, а кнопки для голосования нажимали, не приходя в сознание.

Однако законопроект авторства Савчук получил негативный общественный резонанс в украинских СМИ. Издание «Страна.ua» окрестило его «законом в честь того, как деды зиговали». Комитет по гуманитарной политике Верховной рады снял проект закона с повестки дня, с сайта Верховной рады убраны все упоминания о нем.

EADaily напоминает: 30 июня 1941 года отмечается как региональное торжество националистами с Западной Украины. Бандера, Стецко, Ребет, Шухевич и другие нацистские пособники — фактические национальные герои Украины.

С 2017 года военные парады на Украине проходят под немного видоизмененный марш ОУН образца 1932 года. В марше сохранили слова: «Веде нас в бій героїв наших слава/ Для нас закон — найвищий то наказ!/Соборна українська є держава/Одна на вік, від Сяну по Кавказ!» Идея сделать марш нацистских пособников гимном ВСУ принадлежит солисту группы «Вопли Видоплясова» Олегу Скрипке — доверенному лицу Игоря Коломойского.

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