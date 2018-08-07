В Раде испугались краха экономики Украины в случае закрытия границы с Россией

Игорь Мосийчук

Фото: Фото из архива/ТАСС

Депутат Верховной рады от «Радикальной партии» Игорь Мосийчук считает, что в случае закрытия границы с Россией украинская экономика рухнет. Об этом он заявил в эфире телеканала «112.ua».

«Миллионы украинцев… украинские граждане работают на территории Российской Федерации. И если завтра границы закроют, то как людям до дома добираться — почтой, бандеролью?» — возмутился Мосийчук.

Он отметил, что из-за закрытия границ украинская экономика, которая и так стагнирует, окончательно рухнет.

Ранее министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян заявил, что власти страны рассматривают возможность прекращения железнодорожного сообщения с Россией. Пока пассажирские поезда ходят, но реже, чем до смены власти на Украине. Еще в конце мая Омелян грозился прекратить сообщение с 1 июля. Теперь источники «Коммерсанта» сообщили, что пассажирские поезда между Украиной и Россией могут отменить в конце 2018 — начале 2019 года.

Собеседник издания уточнил, что сейчас пассажиропоток на железных дорогах между Россией и Украиной составляет около 2 млн человек в год.





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