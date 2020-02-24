В Раде хотят дать СБУ больше контроля над провайдерами. Новости политики

В Верховной Раде предлагают усилить контроль Службы безопасности над интернет-провайдерами

Соответствующий законопроект №3080 внесли нардепы от ОПЗЖ Анатолий Бурмич, Григорий Мамка и Виктор Черный, а также представители «Батькивщины» Андрей Кожемякин и Михаил Цимбалюк, передает «ДС» со ссылкой на «Прямой».

В законопроекте отмечается, что сотрудники СБУ «определяют порядок и осуществляет контроль за порядком присоединения сетей операторов междугородной и международной связи к точке обмена интернет-трафиком, осуществляют ограничения и блокировку доступа к объектам и ресурсам, используемым для организации, подготовки, совершения, финансирования, содействие или сокрытие акта несанкционированного вмешательства в деятельность объектов критической инфраструктуры, в том числе в определенный (идентифицированный) информационный ресурс (сервис) с использованием технических средств, которые устанавливаются операторами, провайдерами телекоммуникаций и другими субъектами хозяйствования, а также в других предусмотренных законом случаях».

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