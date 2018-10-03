В Раде готовят санкции против Медведчука и двух телеканалов

Несколько депутатов ВР намереваются обратиться в СНБО с просьбой ввести санкции в отношении кума президента РФ Виктора Медведчука и ряда телеканалов

Об этом нардеп Мустафа Найем написал на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Мы с коллегами уже подготовили соответствующий проект постановления Верховной Рады, с которым в ближайшее время обратимся к СНБО с просьбой рассмотреть вопрос о наложении санкций на Виктора Медведчука и связанные с ним субъекты, а также на другие хозяйствующие субъекты, в отношении которых звучат обвинения в антигосударственной деятельности», — сообщил Найем.

Депутат уточнил, что сейчас под проектом постановления собирают подписи, позже его опубликуют.

Найем отметил, что, кроме уголовного преследования, у государства есть санкции для реагирования на потенциальные угрозы нацбезопасности.

Предлагать их СНБО могут Верховная Рада, президент, Кабинет министров, Служба безопасности Украины и Национальный банк.

«На прошлой неделе я также обратился с соответствующими обращениями от имени парламента к президенту Петру Порошенко, премьер-министру Владимиру Гройсману и председателю СБУ Василию Грицаку, в которых прошу отреагировать на расследование журналистов Схемы: коррупция в деталях — RFERL о компании жены Виктора Медведчука» , — отметил он.

«Единственный, кто пока отреагировал — Владимир Гройсман, который дал соответствующие поручения своим службам. А вот СБУ и Администрация президента молчат», — сообщил Найем.

Напомним, Верховная Рада в четверг, 4 октября, планирует рассмотреть законопроект о регистрации агентов влияния государства-агрессора.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник