В противодействии агрессии РФ мы не должны подрывать экономический суверенитет

Недавнее заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о том, что «большинство украинцев все равно понимают нелепость конфликта между Россией и Украиной», вызвало бурные обсуждения онлайн.

Ничего удивительного. Россия сегодня на высшем уровне приняла государственную политику — строить образ миротворца. Сейчас все российские и пророссийские СМИ то и дело говорят о том, что никакого конфликта между украинским и российским народами нет, и все их месседжи направлены на то, что Россия выступает в роли миротворца. Это их государственная политика, они используют все возможные им ресурсы для того, чтобы воплощать в жизнь свою новую государственную политику и свой новый образ. Заявление Лаврова — это очередное отражение этой политики и очередная попытка закрепиться в этом образе.

Это — такая информационная часть политики экспансии Российской Федерации. Нам, народу, получившему свой суверенитет, необходимо помнить, что этот сосед всегда будет реализовывать политику экспансии в отношении нас, его цель — увеличение своего влияния на Украину. Либо путем открытой агрессии, либо путем построения образа старшего брата или сестры — в зависимости от обстоятельств, в которых будут находиться отношения между нашими странами. И попытка в очередной раз влезть к нам в братья — это старый прием, направленный на увеличение влияния на определенные слои населения Украины путем раскола украинского общества: с одной стороны россияне финансируют крайние националистические организации, радикально настроенные к русскоязычному населению, а с другой стороны этому населению они говорят — а мы ваши братья, бегите от радикалов к нам.

ИноСМИ07.08.2018Обозреватель07.08.2018Defence2406.08.2018ИноСМИ06.08.2018Корреспондент21.07.2018

Мы как народ, самоопределившийся в своей независимости, должны помнить, что северный сосед и его политика экспансии по отношению к нам — это постоянно действующая угроза. Потому каждый раз мы должны реагировать на любые действия России по отношению к нам исходя из этой позиции. Всю свою оборонную стратегию и политику мы должны выстраивать таким образом, чтобы максимально защитить себя и не дать возможность России осуществить свои планы по увеличению влияния на Украину.

Одной из важнейших составляющих суверенитета является экономика страны. В выстраивании сильной экономики нужно учитывать, что Российская Федерация в то же время является важным участником в развитии наших экономических отношений. Она одновременно является и рынком для наших товаров, и местом, где сегодня наши люди зарабатывают деньги, так и важным основным поставщиком энергоносителей, от которых сегодня продолжает быть зависимой наша экономика.

Поэтому, учитывая все угрозы со стороны России, необходимо выстраивать по отношению к ней сбалансированную политику, где не жертвовать нашими экономическими интересами, а строить отношения с Россией таким образом, чтобы мы получали от этих отношений максимальную экономическую выгоду.

Более того, такой подход может стать важным предохранителем от открытой агрессии со стороны Российской Федерации. Если мы прекратим с ней какое-либо сотрудничество, все виды отношений, если между нами не останется никаких экономических связей, у России будет еще больше мотивации для экспансии. Если между нами больше ничего не будет, Россию по отношению к нам больше ничего не будет останавливать.

А так они вынуждены учитывать экономические отношения, миграционные процессы при рассмотрении вопроса о военной агрессии по отношению к Украине. Нам же необходимо выстраивать свою политику, обязательно учитывая все эти аспекты. Только тогда эту политику можно будет назвать грамотной и такой, которая отстаивает суверенитет и независимость своей страны.

Развивая экономические отношения со всеми соседями, в том числе и с Россией, мы таким образом укрепляем наш суверенитет, усиливаем свою обороноспособность, чтобы, став важным экономическим игроком в современном мире, занимать место не жертвы на международной арене, а важного участника этих взаимоотношений, с которым вынуждены считаться все наши соседи.

Сегодня это может казаться очень сложной задачей, но давайте обратим внимание на то, какое сегодня влияние мы уже оказываем на наших соседей за счет нашей трудовой миграции. Уже сегодня от этого зависят почти [все] восточноевропейские страны, а также Россия, где трудятся миллионы наших граждан. Даже один этот фактор является важным рычагом влияния, если его грамотно использовать. Кроме того, у Украины еще огромный потенциал экономических возможностей для действий, нам нужно только заняться встраиванием своей экономики и защиты собственных интересов для того, чтобы активизировать все эти потенциальные возможности. Но это оружие на сегодняшний день нашим государством, к сожалению, вообще не используется.





Источник