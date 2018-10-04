В преддверии кризиса: что угрожает мировой экономике

Мир ежедневно сталкивается с десятками вызовов в сферах экономики, политики и экологии. На эти вызовы человечеству предстоит ответить, чтобы сохранить уровень жизни людей и равновесие в мире.

ФАКТ. Мировой финансовый кризис, который эксперты прогнозируют на 2018-2019 годы, способен замедлить экономическое развитие и рост мирового ВВП. Впрочем, последствия кризисов можно преодолеть, если мировые лидеры найдут правильные решения. Однако сегодня в мире назрело несколько серьезных проблем, которые могут принести немало неприятностей, если, конечно же, человечество не найдет способы их решения.

Проблема первая: СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ. Большинство развитых стран сегодня столкнулись с проблемой старения населения. Например, в Японии почти 30% населения составляют люди преклонного возраста (старше 65 лет). А в Украине пожилых людей – более 15%. Это связано с постепенным снижением уровня рождаемости.

Как известно, трудно достичь экономического роста без трудовых ресурсов. Проще говоря, чем меньше в стране молодого трудоспособного населения, тем меньше у страны шансов на экономическое развитие. Это подтверждает, например, недавний отчет экономических институтов Германии: эксперты ухудшили прогноз роста экономики страны в 2018-2019 годах на 0,5% именно из-за недостатка рабочих рук. Именно поэтому многие страны (не только Германия, но и соседи Украины, такие как Польша и Чехия) поощряют трудовую миграцию в свою страну.

Кроме того, чем больше пожилых людей в стране, тем больше нагрузка на пенсионные фонды. Работающие люди просто не справляются с обеспечением всех пенсионеров. Получается замкнутый круг: экономика не растет, а нагрузка на бюджет, наоборот, постоянно повышается. Чтобы решить эту проблему, странам придется либо принимать мигрантов, которые займут рабочие места и обеспечат рост экономики (так украинские заробитчане, например, «помогают» Польше), либо стимулировать рождаемость и повышать пенсионный возраст, чтобы снизить нагрузку на бюджет.

Причина вторая: ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ. Изменения климата уже сегодня приводят к колоссальным экономическим затратам. Глобальное потепление приносит немало проблем: начиная от пропавшего урожая и стихийных бедствий и заканчивая предстоящим затоплением целых территорий (например, через 80 лет Венеция и некоторые острова могут уйти под воду).

Помимо этого, глобальное потепление уже в ближайшее время потребует переформатирования сельского хозяйства.Из-за смены климата на некоторых территориях больше нельзя будет выращивать определенные культуры, и, наоборот, другие территории получат возможность выращивать новые, непривычные для этих широт, продукты. Глобальное потепление неизбежно вызовет продовольственный кризис во многих странах, а кое-где может привести даже к голоду. Самое неприятное, что, по словам ученых, человечество уже прошло точку невозврата, поэтому остановить изменения климата не получится. Остается лишь приспосабливаться к новым погодным условиям.

Проблема третья: ИСЧЕРПАНИЕ РЕСУРСОВ. Как известно, планета подошла слишком близко к исчерпанию природных ресурсов. Запасы некоторых из них на исходе, других осталось на 80-100 лет. Это серьезная проблема, так как без этих ресурсов функционирование мировой экономики вообще невозможно. Именно поэтому в развитых странах всерьез задумались о переходе на возобновляемые энергоресурсы. Правда, темпы перехода не радуют. Если топливо начнет стремительно заканчиваться до того, как люди смогут обеспечивать все свои потребности с помощью альтернативных источников, то нас ожидают не только экономические проблемы, но и новые войны за ресурсы.

Кроме этих проблем, существуют и другие вызовы. Например, растущее финансовое неравенство, роботизация и неравномерное расселение людей на планете. Так что в скором времени человечество ждут нелегкие времена. К сожалению, именно нам и нашим детям придется отвечать за то, что делали наши предки с планетой на протяжении последних столетий.





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