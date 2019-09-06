В правительстве хотят роста ВВП Украины на 40% за 5 лет — Новости Украины — Деньги

ТСН.uа собрал мнение экспертов, насколько реально выполнить поставленную правительством амбициозную цель, и какие процессы должны этому предшествовать.

Недавно стало известно, что в Украине здіснилося небывалый экономический рост, ВВП за семь месяцев 2019 года показал рост в 4%, хотя прогнозировалось, что он будет на уровне не более 2,9%.

В Министерстве развития экономики, торговли и сельского хозяйства отметили, что такие темпы были вызваны успехами в агропромышленном комплексе, а также строительстве, сфере транспорта и большим ростом промышленного производства.

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В то же время в новосформированном правительстве хотят, чтобы ВВП Украины вырос на 40% в следующие 5 лет.

«Мы поставили себе цель, чтобы экономика Украины за следующие пять лет выросла на, минимум, 40%. У нас уже есть команда в Министерстве экономического развития, которая готова над этим работать», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

ТСН.uа собрал мнение экспертов, насколько реально выполнить поставленную правительством амбициозную цель, и какие процессы должны этому предшествовать.

Сергей Фурса, экономист

Состоялось заседание моновлаcти под руководством президента, где были намечены планы по реформированию Украины. Трудно сказать, какое чудо случилось до этого. Но популизм исчез вместе с завершением выборов и теперь озвучены планы, которые давно нужны экономике Украины. И которых давно ждут инвесторы. И теперь под этими планами подписалось все руководство Украины. Как это стало возможно, трудно понять. Просто магия какая-то. И если раньше можно было сказать, что мы много раз оставались на второй год и в 17 лет закончили только 5-й класс, то теперь можем сдать школьную программу и программу МВФ экстерном.

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Конечно, все это надо еще реализовать, но планы более чем радуют. И если это будет реализовано, то рост в 5% будет минимальным, от которого будет отталкиваться украинская экономика. А сам случай Украины, как анти-элитарной порядке и с помощью популистской мобилизации населения провести ключевые реформы, которые обычно встречают сопротивление, в том числе и у населения, войдет в историю. Если реформы продают вот так, то это претендует на нобелевскую премию в экономике.

И так, если эти реформы будут реализованы, то программу МВФ мы закончим досрочно. Просто сбудется мечта противников реформ, когда МВФ нам больше не нужен. Как и говорилось, чтобы это случилось, надо просто провести реформы и оздоровить экономику. Если, конечно, не случится мирового кризиса. Но это и событие, которое от нас не зависит. И главное не сделать ничего, чтобы разрушило нашу макроэкономическую стабильность и сотрудничество с Фондом.

Ключевое, что было очерчено:

Рынок земли;

Закон о концессии и проведение пилотных проектов по концессии двух портов;

Активизация большой приватизации;

Закон о Службе финансовых расследований;

Полная либерализация валютного рынка;

Усиление системы Прозорро;

Легализация азартных игр;

Легализация добычи янтаря.

И это только основные пункты. К сожалению, пока есть только разговоры о реформе таможни, но не озвучено шагов по фискализации. Может быть потому, что это именно та реформа, которая могла бы вызвать большие протесты, потому как выводит из тени большое количество процессов и денег, которые получают очень много людей. Но важно, что такой законопроект разработан и подан правительством.

Юлия Фролова, председатель правления АО «Альянс Банк»

Целевые показатели достаточно амбициозные и перед правительством стоит сложная задача. Государство должно стать заказчиком масштабных инфраструктурных преобразований, донором и двигателем пятилетнего плана развития. Открытие кредитных лимитов отечественным банкам, возвращение на Родину наших «заробитчан», вывод «черно-серой» экономики в «белую» плоскость — это инструменты для достижения заявленных планов.

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Необходимо значительно улучшить инвестиционный климат, восстановив имидж Украины на международной арене. Это работа для нашего МИДА. Сейчас предприятия и банки решают эти вопросы самостоятельно, а нужна централизованная направляющая от государства. У нас есть что продавать и это уникальные продукты. Государство должно искать мировые рынки сбыта, причем не только для сырья, но и для продуктов переработки.

Географическое расположение Украины дает существенные плюсы, но с учетом конфликта на востоке они практически нивелированы. Действующие экономические санкции не столько направлены на страну-агрессора, сколько на нас самих. Остановка военного конфликта даст толчок к возрождению нашей экономики.

Сделав все вышеперечисленные шаги, мы можем рассчитывать на рост ВВП в озвученной отметки.

Тарас Козак, экономист

Мне понравилась довольно амбициозная и хорошо измеряемая цель 40% рост ВВП Украины за 5 лет. В годовом измерении это +7% ежегодно! При этом создание не менее 1 миллиона новых рабочих мест и возвращения наших заробитчан на Родину. Поскольку основные избирательные гонки уже состоялись, я не думаю, что это просто обещания. Имею надежду, что это реальные задачи президента. Без шуток и пустого пиара.

Видео Украинские и зарубежные эксперты обсуждают рост украинского ВВП

В Государственном комитете статистики утверждают, что во втором квартале этого года украинская экономика поднялась на 4,6%. Последний раз такой рост был почти три года назад. Некоторые западные экономисты даже предположили, что Украина может повторить экономическое чудо соседней Польши. Реалистичный ли такой сценарий — узнавала ТСН.





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