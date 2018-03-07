В Полтавском горсовете чиновники подрались с активистами

Перед заседанием Полтавского горисполкома, которое должно было начаться в 10:00, подрались активисты и начальник управления по вопросам обращений граждан Игорь Верига

После переноса заседания возникла вторая драка — между Веригой и активистом Александром Масюком, передает «ДС» со ссылкой на издание «Полтавщина».

Причиной конфликта стало то, что Верига вынес из зала пачки соли и песка, которые ранее внесли активисты. По вериги вышли Сергей Чередниченко и еще несколько человек из «команды Че». В углу коридора началась драка. Игорь Верига начал звать полицию. Правоохранители 5 минут стояли между сторонами конфликта. Чиновник попросил задержать лиц, которые его избили, но полиция никого не задержала.

Примерно в 10:20 Игорь Верига объявил в зале заседаний, что заседание исполкома переносится на 12:00. После объявления перерыва активисты начали кричать, что зал заседаний нужно заблокировать. Возникла вторая драка — между Веригой и Александром Масюком, которому разбили нос. Позже Масюк отказался писать заявление в полицию.

Также произошла стычка между активистами Евгением Мавлетбаевым и руководителем аппарата горсовета Романом Мельником.

После инцидента работников выпустили из зала заседаний. Параллельно началось блокирование движения транспорта по ул. Соборности. Через каждые пять минут блокировщики дозировано пропускали транспорт, в первую очередь «скорые». Люди выходят из общественного транспорта, понимая, что дальше доедут.

Сергей Чередниченко вынеся на центральный вход поздравления от городского головы с 8 Марта и Днем рождения, вложенные в конверты, и начал разбрасывать во все стороны. Письма никто не убирал.

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