В польском Минюсте заявили, что закон об ИНП заморожен не будет

В Министерстве юстиции Польши опровергли сообщения израильских СМИ, согласно которым Польша якобы заморозила закон об Институте национальной памяти. Об этом сообщает «Польское радио».

Отмечается, что в субботу, 24 февраля, израильские СМИ сообщили, что Польша подверглась давлению со стороны Израиля и заморозила закон об Институте национальной памяти. Сегодня представитель польского Минюста Ян Кантак опроверг эту информацию.

«В Польше действуют нормы, которые говорят, что после принятия закона и подписания его президентом он вступает в силу», — заявил Кантак.

По его словам, обновленный закон об Институте национальной памяти вступает в силу в четверг, 1 марта. Конституционный суд Польши рассмотрит обновленный закон о Институте национальной памяти не ранее, чем за два месяца.

Напомним, что ранее спикер Сената Польши Станислав Карчевский заявил, что закон об Институте национальной памяти будет действовать до решения по нему Конституционного суда.

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Президент Польши Анджей Дуда 7 февраля решил подписать закон об Институте национальной памяти Польши. Затем он передаст его в Конституционный трибунал.

Закон предусматривает уголовное наказание за публичные обвинения в адрес Польши в преступлениях, совершенных во время Холокоста, в пособничестве нацистской Германии, военных преступлениях или преступлениях против человечности. Законопроект запрещает использовать словосочетание «польский лагерь смерти» при описании концлагерей, существовавших на территории оккупированной Польши. Любой гражданин страны, а также иностранец, нарушивший закон, будет приговорен к выплате штрафа или тюремному заключению сроком до трех лет.

Также закон запрещает отрицание Волынской трагедии и пропаганду «бандеровской идеологии». МИД и мировое сообщество подвергли закон критике как «отрицающий Холокост и изображающий в неприглядном свете украинцев».

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