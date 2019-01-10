В Польше увеличили минимальную зарплату. Теперь она вчетверо больше, чем в Украине — Последние новости в мире

Поляки будут получать минимум 2250 злотых.

В Польше увеличили минимальную зарплату. От января 2019 она составит 2250 злотых или 16 тысяч гривен.

Об этом говорится в «Сниданку с 1+1.

Минимальная зарплата в Польше стала в четыре раза больше, по сравнению с Украиной. Минималку получают работники на наименее квалифицированных должностях. На таких в основном работают украинцы.

Кроме минимальных месячных окладов, правительство Польши пересмотрело и почасовые ставки. С 1 января за час работы работник получит 11 злотых или 74 гривны. По данным Минсоцполитики, на постоянной основе за рубежом работают 3 миллиона 200 тысяч украинцев. Больше всего украинцев работает в Польше — около 2 миллионов.

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Зарплаты украинских военных в этом году вырастут на треть — обещают в Минобороны. Средний размер заработной платы контрактника Сухопутных войск составит более 11 000 гривен. Младший офицер и военный врач будут получать почти 16 000. «Укрпочта» предупреждает о перебоях с доставкой писем и посылок. А в Польше увеличили размер минимальной зарплаты.

Напомним, согласно госбюджету на 2019 год, минимальная заработная плата в Украине с 1 января выросла до 4173 грн в месяц, или до 25,13 грн в почасовом размере. Для сравнения 2017 года она составляла 3723 грн в месяц.





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