В Польше предложили отпраздновать годовщину взятия Киева Болеславом Храбрым

Представитель правящей партии Польши и депутат Европарламента Рышард Чарнецкий решил отпраздновать взятие Киева войском Болеслава Храброго

Об этом он написал на своей странице в Твиттере, передает «ДС».

«Сегодня исполняется 1000 со дня, когда польский князь, а позже король Болеслав Храбрый взял Киев. И кому это мешало?»

Однако не все пользователи сети согласились с мнение политика. В частности, под твиттом появились негативные комментарии. В частности, Казимеж Влязло написал: «Украинцы — извините! Живем в такое время, когда каждый идиот может влезть в политику. В твиттер, к сожалению, тоже. Уважаю граждан Украины и рад, что она является восточным соседом Польши».

Отметим, в 1016 Ярослав Мудрый во главе новгородских и наемных варяжских войск одержал победу над Святополком и его союзниками печенегами под Любечем на Днепре и стал великим князем киевским. В 1017 Киев выдержал печенежскую осаду.

В 1018 году на Русь двинулся Болеслав Храбрый, Ярослав вышел на Волынь навстречу ему из киевско-новгородско-варяжским войском. После Битвы над Бугом Святополк поддерживаемый поляками вошел в Киев и разместил польские войска в городах, где начало назревать недовольство, а затем и по приказу самого Святополка стали организовываться убийства поляков.

В награду за помощь в отвоевании киевского престола Святополк отдал Болеславу завоеванные Владимиром Великим червенские грады на левом берегу Западного Буга, и польские войска оставили Русь.

После поражения Ярослав бежал в Новгород и хотел бежать дальше в Швецию, но был задержан новгородцами, которые опасались мести Святополка. 1019 было собрано новое войско. Святополк оказался не готов к противостоянию и сразу убежал к печенегам, уступив киевский престол Ярославу. В том же году Святополк воевал с ним в решающей битве на реке Альте.

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