В Польше отреставрировано заброшенное кладбище советских воинов

В польской деревне Ясель, расположенной на самой границе со Словакией, в канун 75-летия Победы отреставрировано советское военное кладбище, практически исчезнувшее из вида.

Ремонтные работы провели волонтёры польского мемориального содружества «Курск» при финансовой поддержке российского Фонда президентских грантов и Министерства обороны России, а также благотворительного фонда «Кронштадтский Морской собор во имя Святителя Николая Чудотворца».

Ясель — маленькая, а теперь пустующая деревня, была свидетелем тяжёлых боёв Красной армии за освобождение Европы от немецких оккупантов. Погибшие солдаты были похоронены рядом с существовавшей в то время церковью. И хотя кладбище находится в списке мест военных захоронений, к сожалению, власти Польши об этом забыли. По данным архивных документов, здесь значится похороненными 25 красноармейцев. Вместе с тем, по данным военного краеведа Михаила Пыресина из Калининграда, на кладбище в Яселе покоится прах порядка 90 солдат. Захоронение образовалось стихийно в конце сентября 1944 года на месте боёв. Ни одного ремонта или реконструкций не было.



Так советское военное кладбище в Яселе выглядело ещё в 2019 году. Иллюстрация: facebook.com/Stkursk«Расположение кладбища на землях заповедника сильно повлияло на процесс ремонта. Выполнение работ было крайне сложным. Запрет на въезд тяжёлых машин, экскаваторов означал, что большую часть работ приходилось выполнять вручную, и даже тяжёлые строительные материалы переносились на руках или в небольших тачках. А расстояние от разрешённой парковки до места захоронения составляет 500 метров», — сообщил EADaily председатель содружества Ежи Тыц.

EADaily напоминает, что на территории современной Польши покоятся более 600 тысяч советских солдат, отдавших жизни в борьбе с фашизмом.

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