В Польше фермеры заблокировали международную трассу из-за Украины — Деловая столица

Польские фермеры вчера блокировали автомагистраль А2, которая проходит от границы с Украиной к Германии и является одной из важнейших магистралей в Европе, требуя установить пошлины на украинскую сельхозпродукцию

Акция протеста проходила возле города Прушкув, что вблизи Варшавы, информирует «ДС» со ссылкой на РБК-Украина.

В связи с блокированием магистрали образовались километровые пробки.

По данным TVN24, фермеры требовали установить пошлины на сельхозродукцию, которая импортируется из Украины.

«Из Украины к нам можно ввозить продукты, выращенные при помощи запрещенных у нас химических удобрений. Требуем обозначения всех польских и украинских продуктов», — заявили журналистам фермеры.

Также митингующие требовали решить аграрные проблемы в стране, особенно те, что связанные с угрозой от африканской чумы свиней. Помимо этого фермеры требовали возместить деньги за потерянных из-за болезни животных.

С фермерами пообщался министр сельского хозяйства Польши Ян Кшиштоф Ардановски, однако ему не удалось договориться с митингующими о разблокировании дороги.

Для блокировки трассы фермеры поставили поперек несколько автомобилей. Сами протестующие надели желтые жилеты. Полиция при этом заявляла, что такие действия являются незаконными.

Протестующие заявляли, что готовы бессрочно блокировать дороги и требовали, чтобы к ним приехал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий — ему собираются объявить требования.

Впоследствии стало известно, что польские фермеры вечером согласились разблокировать дорогу и передали правительству свои требования по решению проблем в аграрном секторе страны.

Больше новостей о политической жизни Украины читайте в рубрике Государство





Источник