В полиции рассказали подробности обстрела киевского ресторана из гранатомета

Полиция открыла производство по факту обстрела из гранатомета столичного ресторана
Производство открыто по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщили «ДС» в пресс-службе полиции Киева.
«В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал», — рассказали в полиции.
Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана.
Полиция разыскивает злоумышленника.
Как сообщала «ДС», в ночь на 8 марта, на улице Владимирской в Киеве, неподалеку от Национального музея истории Украины, неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану.
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