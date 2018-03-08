В полиции рассказали подробности обстрела киевского ресторана из гранатомета

Полиция открыла производство по факту обстрела из гранатомета столичного ресторана

Производство открыто по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (Умышленное уничтожение или повреждение имущества), сообщили «ДС» в пресс-службе полиции Киева.

«В 2:37 в дежурную часть Шевченковского управления полиции поступило сообщение, что по ул. Владимирская горит ресторан. На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа и спасатели, которые потушили пламя. В результате возгорания никто не пострадал», — рассказали в полиции.

Полицейские опросили персонал заведения и изъяли записи с камер видеонаблюдения, которые зафиксировали, как к ресторану подошел неизвестный и выстрелил из гранатомета. Сам тубус обнаружили неподалеку от ресторана.

Полиция разыскивает злоумышленника.

Как сообщала «ДС», в ночь на 8 марта, на улице Владимирской в Киеве, неподалеку от Национального музея истории Украины, неизвестные выстрелили из гранатомета по ресторану.

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