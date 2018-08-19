В полиции рассказали, как патрульные в Сумах протаранили толпу людей

В результате аварии с участием автомобиля полиции в Сумах пострадали пять человек, в том числе женщина-полицейский

Об этом сообщила пресс-секретарь Нацполиции в Сумской области Эльвира Биганова в эфире телеканала «112 Украина», информирует «ДС».

По ее словам, полицейским сообщили об аварии на пересечении улиц Петропавловская и Перекопская в 14:49.

«Я владею информацией, что патрульные ехали именно на вызов, у них были включены специальные звуковые сигналы и проблесковые маячки. После столкновения служебный автомобиль отбросило на тротуар, где шли прохожие, то есть произошел наезд. В результате ДТП, по предварительным данным, пострадали пять человек, среди них женщина-полицейский», — сказала Биганова.

Женщина-патрульная оказалась заблокированной в служебной машине, поэтому спасатели вырезали элементы транспорта, чтобы освободить ее.

«Сейчас все пострадавшие доставлены в больницы, им оказывается помощь. На месте происшествия работают следователи и руководство Нацполиции области, чтобы объективно выяснить, что стало причиной ДТП», — резюмировала Биганова.

Как сообщала «ДС», сегодня в Сумах произошла авария с участием машины патрульных, в результате Toyota Prius перевернулась.

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