В поисках протекции. Почему промышленники уповают на поддержку государства. Новости экономики

На своем форуме промышленники жаловались на деиндустриализацию страны и просили государство о защите своих интересов. А вот про смену моделей работы промышленных компаний в новых условиях не сказали ни слова

17 апреля в Киеве прошел форум «Промышленная политика и ГМК: мировой опыт для Украины», организованный GMK Center и Украинским союзом промышленников и предпринимателей (УСПП). Сутью мероприятия стала дискуссия о том, какая индустриальная политика нужна Украине в XXI в. Ну а цель форума, соответственно, — начать прагматичный диалог о состоянии и перспективах промышленной политики, определить конкретные инструменты и пути их внедрения.

Участниками форума стали представители законодательной и исполнительной власти, регуляторы, отраслевые объединения, промышленники, аналитические организации. Понятно, что тон на мероприятии задавали представители горно-металлургической отрасли. И не только на правах организаторов: по данным аналитиков GMK Center, вклад горно-металлургического комплекса в экономику Украины в 2017 г. достиг 347 млрд грн — около $14 млрд. ГМК дает 29% общего украинского экспорта, уступая только аграрной отрасли.

Нас невозможно сбить с пути — нам все равно, куда идти

По сути, мировая экономика даже в сегодняшнюю постиндустриальную эпоху основывается на современной развитой промышленности. 90% ВВП планеты генерируют страны, которые системно развивают промпроизводство. Однако в Украине прямо сегодня разворачивается большая дискуссия о том, какой страной ей лучше быть — аграрной (что уже удается), или все-таки индустриальной.

«Сегодня изменяется структура нашей экономики. К сожалению, не в направлении производства новой технической, интеллектуальной, с высокой долей добавленной стоимости продукции. В структуре экспорта до 70% — это разного рода сырье и полуфабрикаты, — сказал в своем выступлении президент УСПП Анатолий Кинах. — Мы понимаем, насколько это угрожающе, — и не только с точки зрения показателей внешнеторгового оборота или платежного торгового баланса. Речь идет о том, что это оказывает влияние на потерю самого ценного, что есть у каждой страны, — потерю человеческого капитала, трудового потенциала. И последствие изменения структуры экономики Украины — это сегодня беспрецедентные масштабы трудовой миграции. А ведь трудовые ресурсы — это и есть основа в том числе для инвестиций и развития. Миграция рабочих рук — это последствие отсутствия эффективной промышленной политики».

Очень большая часть форума оказалась посвящена не моделированию путей развития украинской промышленности, а сожалениям и перечислению того, что потеряли. Часто упоминалась деиндустриализация, высокие транспортные тарифы, неоправданные сложности с подключением к электросетям, невозможность получить долгосрочное банковское финансирование под адекватные проценты…

«Негативно на развитие украинской промышленности сейчас влияют два фактора — отсталость транспортной инфраструктуры и высокие энергозатраты на производство единицы продукта (в три раза выше, чем в Польше)», — считает народный депутат Украины Валерия Заружко.

Директор ГП «Укрпромвнешэкспертиза» Владимир Власюк заявил, что государство уже длительное время почти не занимается промышленностью, а украинская экономика из-за отсутствия структурного развития сильно зависима от ситуации на внешних рынках и уязвима к внешним потрясениям. По его мнению, именно государство должно начать процесс финансирования новой индустриализации Украины.

Конкретные предложения

Все участники форума сходились во мнении, что сегодня у Украины фактически нет четко сформулированной собственной политики для промышленности. Однако на мероприятии так и не прозвучало ни одного предложения о создании, скажем, рабочей группы, которая могла бы такую политику разработать и представить в правительство.

Вместо этого обсуждалось, какие инструменты промышленной политики следует применять Украине. Или, правильней сказать, какие меры поддержки государство «задолжало» индустриальному сектору страны. В основном рассматривались подготовленные GMK Center успешные кейсы разработки и адаптации различных политик в разных странах мира.

Приводились примеры Китая, ЕС и США, Японии и Южной Кореи. И, что характерно, постоянно звучало слово «протекционизм». Это у некоторых экономистов оно считается ругательным, а вот промышленники рассматривают государственное противодействие «чужим» в пользу «своих» — залогом собственного выживания. Приводились примеры того, как Китай благодаря протекционизму за два десятилетия стал настоящим мировым лидером в ГМК и не только. Рассматривалась промполитика США как «пособие по протекционизму», практика ЕС (защищает технологичных производителей и устанавливает импортные барьеры), Канады (отстаивает интересы местных металлургов), Индии (единственная из промышленных стран прогнозирует 7% роста ГМК).

Формы протекционизма, конечно, существуют самые разные, и это далеко не всегда заградительные или стимулирующие таможенные тарифы. Есть страны, практикующие субсидирование экспорта, предоставление преференций в случае покупки местной продукции. Другие предоставляют налоговые льготы национальным производителям и денежные гранты либо возмещают расходы на экологические и энергоэффективные мероприятия.

По словам главного аналитика GMK Center Андрея Тарасенко, к наиболее часто используемым инструментам поддержки развития промышленности и защиты внутреннего рынка относятся:

— фискальные инструменты (налоговые льготы);

— стимулирование или ограничение внешней торговли (экспортно-импортные тарифы и квоты, субсидирование экспорта);

— прямое госвлияние (ценовое регулирование, госзакупки, преференции для приобретения продукции местного производства);

— фискальные инструменты (гранты, возмещение затрат, льготные кредиты, гарантии, списание долгов и др.).

Народный депутат Украины, глава Комитета по промышленной политике и предпринимательству ВР Виктор Галасюк рассказал о недавних мерах поддержки промышленности: запрещен экспорт леса-кругляка, что привело к росту инвестиций в деревообработку и мебельную отрасль, введены пошлина на экспорт лома и рассрочка НДС при импорте оборудования. Он упомянул и такие инструменты экономического развития, как индустриальные парки, бесплатное подключение к инженерным сетям, Экспортно-кредитное агентство, модель «Купуй українське» и Банк развития.

Обозреватель «ДС» поинтересовался у участника форума, замглавы Стратегической группы советников при Кабмине Павла Кухты: есть ли список конкретных, по пунктам предложений, которые можно было бы положить на стол новому президенту?

По мнению эксперта, если говорить о президенте, то это вопросы правосудия, вопросы доведения до ума судебной реформы. Нужна система, которой все будут доверять. С одной стороны, система судов была перезагружена, перепродумана разумным образом. Но с другой стороны, суды во многом наполнили старыми судьями. А значит, этот процесс надо повторять заново, и перерекрутировать судей. Суд должен быть инстанцией, через которую ничего не проходит, за ней себя инвестор чувствует как за каменной стеной.

«Второе — это макроэкономическая стабильность. Сохранить программу МВФ — значит ни в коем случае не трогать НБУ, значит защитить Приватбанк от Коломойского. Давайте говорить откровенно, если его сдадут, то все посыплется, — сказал Павел Кухта. — И это тоже касается нового президента. Ему придется занимать политическую позицию по этому поводу, ему придется принимать решение, трогает он Нацбанк или нет. Это некие «красные линии», за которые президент новый не должен переступить».

По словам Павла Кухты, промышленная политика — это точно не сфера президента. Его конкретная работа — обеспечить защиту прав собственности. Если новый президент сумеет этого достичь, этого более чем достаточно как для президента. Все остальное — работа парламента и правительства.

Складывается странная ситуация: еще три десятилетия назад Украина была вполне индустриальной страной — и гордилась этим. Сегодня же ситуация — как в начале ХХ в.: аграрии приносят стране наибольший доход и говорят: «мы сами все сделаем, только нам не мешайте», а вот промышленники жалуются и просят о помощи. Понятно, что чисто тактически правительству сейчас выгоднее сельхозпроизводители: особой помощи не просят, казну наполняют на ура.

Но готова ли Украина превратиться в страну без развитого индустриального сектора? И что важнее для подъема украинской промышленности: выстраивание четких правил игры (защита собственности) или прямой государственный протекционизм?





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