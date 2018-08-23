В погоне за показателями СССР: как изменилась экономика Украины за 27 лет

В преддверии Дня Независимости принято подводить какие-то итоги в экономике.

Кто-то сравнивает покупательскую способность рубля и гривны, кто-то изменения цен, курса доллара или какие товары считались престижными в СССР, а какие теперь в Украине. Но по прошествии почти тридцати лет такое сравнение нам кажется не совсем корректным, ведь сравнивать последнюю модель престижного телефона, стоимостью 1000 долларов просто не с чем – в те времена никто не представлял, что будет носить в кармане современный компьютер с доступом почти к любой мировой информации.

Поэтому и сравнивать обменный курс советского рубля и украинской гривны, нам кажется не совсем корректным, ведь перед развалом СССР денег у людей было много, а купить на них было нечего.

Тотальный дефицит и стал одной из причин развала великого и могучего. Поэтому мы решили сравнить как обстоят дела по сравнению с временами СССР в двух самых экспорториентированных отраслях Украины – агросекторе и металлургии.

Агросектор: догнали и перегнали

Во времена СССР было принято сравнивать достижения социалистической экономикой с показателями царской России 1913 года. И только к концу 70-х Советский Союз догнал и перегнал экономику начал 20 века. Украинскому агросектору понадобилось существенно меньше времени, чтобы обойти по показателям 1990 год, который можно считать последним полноценным периодом плановой экономики.

Если взять статистические данные за 1990 год, то нашу страну, тогда еще одну из пятнадцати братских республик в составе Советского Союза, можно сравнить с современным Китаем. Китайцы, правда, одевали и обували весь мир, УССР же – кормило и одевало 1/6 часть суши. В Украине проживало около 17 процентов всего населения страны, при этом на ее территории находилась четверть союзной промышленности.

Республику тогда называли всесоюзной житницей, но в магазинах почему-то было пусто. Многие помнят сахар по талонам в конце восьмидесятых. Неудивительно, что подавляющее большинство украинцев считало, что страна кормит весь Союз, а взамен ничего не получает. Поэтому идею независимости в 1991 году поддержали почти единогласно.

В 1990 году тогда еще советская Украина собрала 51 млн тонн зерна. Но уже в 1991-м урожай упал до 38 млн тонн, то есть на четверть меньше. К концу 90-х страна подошла, производя всего 24 млн тонн зерна, то есть ровно в два раза меньше, чем при СССР. Среди причин кризиса эксперты называют развал колхозов и налаженных в прежние времена связей.

При этом 25 млн. тонн зерновых – это пограничная отметка для Украины. То есть, если мы собираем меньший урожай, то продукцию нужно импортировать. Такое положение дел заставило реформировать отрасль. Указ «О неотложных мерах относительно ускорения реформирования аграрного сектора экономики», по сути, упразднил коллективную формы собственности на землю и положил начало распаеванию сельхозземель, в результате чего 7 млн человек получили паи.

В 2000 году на агрорынке начался ренессанс: с этого момента урожаи стали возрастать, и опустились ниже критической отметки в 25 млн тонн лишь единожды – в 2003 году.

Впервые с 1990 года, Украина собрала больший урожай в 2008 году. Тогда собрали 52 млн тонн зерновых. С тех пор страна уже 10 лет собирает большие урожаи, чем при СССР. Рекордным стал 2016 год, когда намолотили 66 млн. тонн зерновых. Чиновники ставят задачу довести урожайность до 80 млн. тонн в год, что на фоне роста населения в мире дает хорошие шансы на дополнительную валютную выручку в стране.

Если с растениеводством все хорошо, то ситуация в животноводстве далеко не радужная. Количество КРС сократилось с 25,195 до 3.582 млн голов (в том числе коров — с 8,528 млн голов до 2,024). Не лучше ситуация с козами и овцами. Их численность уменьшилась до 1,299 млн голов (на 1 января 1990 года было 9,003 млн голов). Даже национальный продукт сало мы вынуждены закупать в соседней Польше. Количество свиней в Украине уменьшилось за рассматриваемый период с почти 20 млн до 5,9 млн. Растет разве что производство курятины, которое по сути субсидирует государство.

Металлургия: падение вдвое

Интересно, что в 1990 году стали на территории нашей страны производилось столько же сколько и зерна – 51 млн. тонн. Но уже к середине 90-х выплавка упала до 22 млн тонн.

Основной причиной называют снижение внутреннего спроса. Если раньше половина произведенной продукции потребляли крупные социалистические стройки, то с обретением независимости финансирование крупных инфраструктурных проектов прекратилось. В итоге, внутренний спрос сократился с 25 до 7 млн. тонн. Предприятиям пришлось переориентироваться на экспортные рынки.

В последующие 15 лет на фоне роста цен на металлургическую продукции производство стали росло. К 2010 году оно достигло 32.5 млн. тонн. Однако, потом выплавка начала снижаться. Эксперты говорят о плохой рентабельности украинских предприятий. Устаревшие технологии делают производство дорогим и наша продукция уже не всегда может конкурировать с иностранной.

Добили же отрасль блокада торговли с Донбассом. На неподконтрольных территориях остался ряд заводов, которые теперь не работают. В итоге, за прошлый год выплавка стали упала почти на 12% и дростигла 21.3 млн. тонн. Как говорят в объединении предприятий Укрметаллургпром, снижение общего уровня выпуска основных видов продукции за 12 месяцев 2017 г. стало следствием потери части мощностей на неподконтрольной Украине территории, частичного падения экспортных цен на металлопрокат.

КОМПЕТЕНТНО

Хорошего мало

Андрей ШЕВЧИШИН, экономист:

С экономической точки зрения Украина сделала мало хорошего за последние 27 лет. К плюясам можно отнести разве что рост сельскохозяйственного сектора и роста объемов урожаев. Недоделок и разочарований от опущенных возможностей — значительно больше. Даже текущие реформы и действия в валютном регулировании, банковском секторе, налоговом, таможенном и т.д — могли произойти значительно раньше. И их плодами мы бы уже пользовались.

Радует импортозамещение и стремительный рост фармацевтического рынка, которые заменяют дорогой импорт. К плюсам еще можно отнести диверсификацию поставок газа.

САМЫЕ ЗНАКОВЫЕ СОБЫТИЯ В ЭКОНОМИКЕ СТРАНЫ

1992

12 января была введена первая украинская денежная единица купоно-карбованец. Просуществовали они вплоть до 1996 года, когда ввели в обиход гривну. За четыре года из-за гиперинфляции они обесценились приблизительно в 1000 раз.

1996

Стабилизация экономики страны. Введение в обращение современной национальной денежной единицы гривны. За 20 лет по отношению к доллару она обесценилась почти в 14 раз.

1998

Осенью Украина ощущает на себе все прелести российского дефолта. Из-за того что две экономики еще тесно связаны, вслед за рублем резко обваливается курс гривны. Вслед за этим происходит двукратное падение долларовых цен на недвижимость в крупных городах.

2005

Украину признают страной с рыночной экономикой. Проходит реприватизация, и «Криворожсталь» продают за $4,8 млрд. Гривна укрепляется с 5,4 грн. до 5,05 грн. за доллар, и курс этот продержался до осени 2008 года.

2006

Первая газовая война. После попыток «Газпрома» поднять цену на газ для Украины и отказа от переговоров Россия перекрывает нашей стране газовый кран. Из-за этого страдает транзит в ЕС. Конфликт был формально завершен в ночь с 3 на 4 января подписанием соглашения об условиях поставок российского газа в Украину через посредническую компанию «РосУкрЭнерго».

2008

Первую половину года можно назвать самой зажиточной за годы независимости. Доходы населения росли, курс доллара шел вниз, а из-за массового кредитования цены на недвижимость были одними из самых высоких в Восточной Европе. За однокомнатную квартиру в столице просят $100 000. Однако в сентябре-октябре Украину «накрывает» мировой финансовый кризис. Гривна дешевеет с 5 до 8 грн. за доллар.

2009

Вторая газовая война. Весь декабрь 2008 года Украина сначала не могла погасить долги за газ перед РФ, а затем — заключить новый контракт на поставку голубого топлива. Россия сначала перекрыла газ Украине, а затем 7 января Владимир Путин распорядился прекратить любые поставки газа за границу. В итоге без необходимого зимой топлива остались не только Украина, но еще и большая часть Европы. Завершилась «война» 19 января в Москве подписанием контракта на 2009-2019 годы, за который впоследствии посадили Юлию Тимошенко.

2014

Начало экономического кризиса, который был спровоцирован аннексией Крыма и войной в Донбассе. Гривна дешевеет с 8 до 17 гривен за доллар.

2015

Антирекорд гривны. В феврале курс на черном рынке достиг 40 грн. за доллар, а официальный — 30 грн. за доллар. После возвращается на уровень 22-24 грн.

2016

Экономика достигла дна и начала расти.

2018

Согласно данным статистики, ВВП уже десять кварталов подряд растет. Правда, скорость этого роста слишком мала. При таких темпах мы догоним покзатели 2013 года только в 2032 году.





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