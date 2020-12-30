В Подмосковье Чичерину вызвали в полицию из-за жалоб «проукраинцев»

Рок-музыкант Юлия Чичерина вызвана в ОВД по подмосковному Клину повесткой на допрос. В повестке указано: в случае неявки Чичерину могут доставить на допрос принудительно, как это предусмотрено 188 статьей УПК РФ. Повестку отправил отдел уголовного розыска.

Чичерина считает, что на нее пожаловались российские кухонные либералы и украинские «боты» из интернета, травящие певицу за ее патриотическое отношение к народным республикам Донбасса и неприятие реалий постмайданной Украины.

«Менты в Клинском районе, похоже, с преступностью полностью справились. Теперь работают на укропских стукачей, вызывают на допросы и пугают статьями. Плохо от таких ментобандеровцев. Либо они сознательно работают на пятую колонну, либо это идиотизм, и им пора на пенсию по состоянию психического здоровья», — пишет Чичерина в своем телеграм-канале.

«Ку-ку! Напрасно выслуживаетесь перед либерастней! Пышногрудный зомби-„новичок“ Навальный к власти не придет, Героя Украины не получите, грин-карта вам точно не светит», — обращается Чичерина к старшему оперуполномоченному угрозыска Клина, майору Мандрику, который и выписал повестку Чичериной.

Чичерина должна была явиться 30 декабря. Прибыть на допрос она не смогла, так как сейчас находится в Нагорном Карабахе.

«С такими „правоохранителями“, как в Клинском районе, никаких иностранных агентов спецслужб не нужно. Они сами готовы Родину отдать, даже без вербовки. Юля гоняет на Донбасс с 2014-го года. Воюет за Русский Мир. В клинскую полицию она не может пойти физически — потому что прямо сейчас находится на передовой в Арцахе. Будет петь для наших миротворцев, которые так или иначе рискуют жизнью. А чем рискуют те полицейские, что шлют ей такие повестки? Заболеть простудой?» — поддержал Чичерину в своем телеграм-канале военный корреспондент Семен Пегов.



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