В Петербургском международном экономическом форуме приняли участие более 19 тысяч человек из 145 стран мира

Ключевая тема Петербургского международного экономического форума 2019 года – «Формируя повестку устойчивого развития». Масштабность Форума по численности участников бизнес-сообщества, количеству тематических мероприятий и уровню представительства гостей на национальном и международном уровнях подтверждают самый высокий статус ПМЭФ как мирового экономического форума, который за годы своей работы приобрел статус открытой платформы для обмена лучшими мировыми практиками и компетенциями в целях обеспечения устойчивого развития.

Кроме того, проект перешел на круглогодичный формат активной работы, формируя контент по ключевым темам сессий в рамках Информационно-аналитической системы Росконгресс, а также проводя более 100 мероприятий в России («Регионы России – новые точки роста») и за рубежом по экономической и гуманитарной тематике.

За последние 4 года количество участников Форума выросло на 60%, и тенденция к росту в ближайшие годы остается.

В этом году в работе Форума участвовало беспрецедентное количество участников – более 19 000 человек из 145 стран мира, причем 1300 гостей – на уровне глав компаний. Впервые приняли участие такие страны, как Андорра, Антигуа и Барбуда, Кот-д`Ивуар, Лесото, Непал, Нигер, Сан-Марино, Сомали, Эсватини.

«Сегодня ни американские, ни европейские компании уходить с российского рынка не хотят и вряд ли уйдут в перспективе. Развязанные Вашингтоном торговые войны и введенные протекционистские меры чреваты в конечном итоге замедлением роста мировой экономики. Думаю, что в этих условиях в странах Евросоюза уже назревает понимание взаимной выгоды выстраивания добрососедских отношений с Россией», – заявил на итоговой пресс-конференции советник Президента Российской Федерации, ответственный секретарь Оргкомитета ПМЭФ Антон Кобяков.

Деловая программа

На Форуме состоялось более 230 мероприятий, в том числе свыше 170 сессий в рамках основной программы, в формате панельных дискуссий и круглых столов, тематических бизнес-завтраков, теледебатов, страновых бизнес-диалогов. Более 50 мероприятий были организованы на тематических площадках.

Основным событием Форума стало пленарное заседание с участием Президента России Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина, Президента Болгарии Румена Радева, премьер-министра Армении Никола Пашиняна, председателя Правительства Словакии Петера Пеллегрини и Генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша.

Основным событием Форума стало пленарное заседание с участием Президента России Владимира ПутинаФото: REUTERS

Лидеры дали оценку проблемам, которые в настоящее время испытывают мировая экономика, существующая модель глобализации, международная торговля и финансовая система. На заседании были затронуты вопросы обострения недобросовестной межгосударственной конкуренции, протекционизма, торговых войн, вводимых в одностороннем порядке санкций и ограничений.

Обращаясь к участникам, Президент России Владимир Путин рассказал о целях и задачах, которые Россия ставит перед собой, и о значимости национальных проектов как драйверов роста экономики. Глава государства сказал: «Мы приняли решение, выделили основные задачи, цели развития и организовали их работу в рамках так называемых национальных проектов, и они, эти проекты, предполагают объединение усилий государства, регионов Российской Федерации, общества, разумеется, и бизнеса для решения общих задач, а также концентрацию серьезных ресурсов на выполнение, достижение тех целей, которые мы перед собой ставим. Общий бюджет нацпроектов должен составить порядка 25,7 триллиона рублей, это около 400 миллиардов долларов. Среди наших приоритетов такие направления, как здравоохранение, образование, научные исследования и разработки, а также поддержка предпринимательства. Кроме того, значительные средства будут выделены на развитие магистральной инфраструктуры, транспорта, энергетики».

В своем выступлении на пленарном заседании председатель КНР Си Цзиньпин отметил: «В мировом измерении устойчивое развитие, пожалуй, – максимально общий знаменатель глобального сотрудничества. Повестка дня ООН в области устойчивого развития на период до 2030 года в духе гармоничного сосуществования человека и природы с учетом нужд нынешнего и последующих поколений дает новое видение глобального развития, акцентируя внимание на трех основных взаимосвязанных аспектах: экономический рост, социальное развитие и экология».

Основная программа

В ходе основной программы, состоявшей из четырех тематических блоков («Мировая экономика в поисках баланса», «Российская экономика: реализуя цели национального развития», «Технологии, приближающие будущее», «Человек – прежде всего»), эксперты, представители бизнеса и власти вели дискуссии по таким вопросам, как стимулирование создания новых производств и бизнесов, поддержание макроэкономической стабильности, устойчивость банковской системы, снижение административного и силового давления на бизнес, то есть по тем «составляющим», которые помогут обеспечить мировую конкурентоспособность российской экономики.

В русле обсуждения повестки участники были единодушны во мнении, что основу устойчивого развития составляют цифровизация и трансформация технологического уклада, равно как и бизнес играет ключевую роль в достижении этих целей. На глобальном уровне была представлена Национальная стратегия развития искусственного интеллекта.

За четыре дня Форума перед участниками выступило более 1300 модераторов и докладчиков, российских и иностранных экспертов. Они поделились своими знаниями, опытом и лучшими практиками.

Вниманию участников были предложены сессии, посвященные вопросам углубления сотрудничества между странами БРИКС (в инновационной и фармацевтической областях), ШОС (транспортная инфраструктура), СНГ (инновационная сфера), перспективам развития Евразийского экономического союза, укрепления деловых связей Евразийского экономического сообщества со странами Латинской Америки и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

Впервые на полях ПМЭФ состоялась сессия, посвященная сотрудничеству с Европой, организованная при содействии Ассоциации европейского бизнеса: «Российско-европейские отношения сегодня и завтра: вызовы и возможности для бизнеса».

По традиции в пятый раз на ПМЭФ были представлены результаты Национального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах России. В топ-5 вошли Москва, Татарстан, Тюменская и Калужская области, Санкт-Петербург.

В рамках ПМЭФ были проведены специальные мероприятия: региональный консультативный совет «Деловой двадцатки», сессия Валдайского клуба, конференция ШОС и конференция БРИКС, II Российско-китайский энергетический бизнес-форум, мероприятие, посвященное «Триалогу диалогов: Петербургского, Сочинского и Трианонского», Международный молодежный экономический форум.

Представители бизнес-сообщества

Масштабность Форума подтвердило участие более 3500 российских и иностранных компаний, из них более 570 иностранных и свыше 1800 российских компаний были представлены на уровне руководителей.

Самая крупная делегация в этом году прибыла из Китая – 1100 человек.Впервые на Форуме присутствовали главы таких крупнейших китайских компаний, как China Chengtong Holdings Group Ltd., президент Чжу Бисинь; China COSCO Shipping Corporation Limited, председатель совета директоров Сюй Лижун; China National Machinery Industry Corporation Ltd., председатель совета директоров Чжан Сяолунь; China Petrochemical Corporation, председатель совета директоров Дай Хоулян; COFCO Corporation, председатель совета директоров Лю Юнь.

Наиболее многочисленные бизнес-делегации приехали из:

США – 542, Германии – 334, Великобритании – 312, Франции – 249, Японии – 219, Швейцарии – 190, Италии – 160, Нидерландов – 106 человек.

Впервые Форум посетил один из крупнейших бизнесменов арабского региона Талаль Абу Газале, основатель Talal Abu-Ghazaleh Global.

В ПМЭФ-2019 приняли участие 60 представителей рейтинга Forbes «200 богатейших бизнесменов России».

СМИ

Большой интерес Форум вызывает у мировых СМИ – заявки поступили из 56 стран (без учета России). Освещали международное экономическое событие 4816 представителей средств массовой информации (4003 – российские, 813 – иностранные) от 1299 организаций (1043 – российские, 256 – иностранные).

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