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В Петербурге расскажут о поступлении в вузы США

E-commerce15 Фев 2018
В Петербурге расскажут о поступлении в вузы США
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В Петербурге 27 февраля пройдут встречи с Майклом Лоусоном, представителем объединения десяти ведущих вузов США. В личной беседе он ответит на вопросы об университетах, карьерных перспективах, проконсультирует по выбору программы и оценит шансы абитуриентов на поступление.


Среди образовательных программ — бизнес, электронная коммерция, дизайн, нефтегазовая промышленность, аэрокосмонавтика, генетика и другие направления. Студенты американских вузов смогут пройти стажировку в таких организациях, как Apple, Disney, NASA, ООН.


На встрече можно будет узнать об обучении в Adelphi University, Louisiana State University, University of Central Florida, University of the Pacific, University of South Carolina, Auburn University, Kansas University, The University of Illinois in Chicago, American University Washington, Florida International University.


Консультацию можно будет пройти с 12:00 до 18:00 в офисе IQ Consultancy по адресу: ул. Жуковского, 3, 3-й этаж. Участие бесплатное, но необходимо зарегистрироваться.


Компания IQ Consultancy консультирует абитуриентов, которые хотят получить образование рубежом. Специалисты лично посещают кампусы учебных заведений и участвуют в выставках. Будущим студентам эксперты помогают выбрать вуз и программу, собрать документы, пройти интервью, оформить визу и зачислиться в университет.

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