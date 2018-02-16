В Петербурге прошли поминки по погибшим в Сирии россиянам: EADaily

В Санкт-Петербурге простились с россиянами, погибшими 7 февраля в результате обстрела автоколонны войсками американской коалиции в провинции Дейр-эз-Зор. Мероприятие прошло под эгидой «Музея Новороссии», который имеет контакты с россиянами, воюющими на Донбассе, а также в Сирийской Арабской Республике.

«Сегодня девять дней со дня гибели в Сирии наших друзей, соратников и просто хороших людей, которых я знал лично, Алексея Шихова и Кирилла Ананьева. Поэтому мы по православному обычаю решили их помянуть», — рассказал EADaily руководитель музея Герман Владимиров.

По его словам, факт гибели Ананьева, уроженца Томска, уже подтвердили официальные структуры, а про смерть Алексея Шихова, уроженца Нижнего Новгорода, стало известно от его родственников.

Напомним, что 15 февраля директор Департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова не исключила, что в Сирии действительно могли погибнуть пятеро россиян, проходящих воинскую службу в так называемых частных военных компаниях (ЧВК). Сообщения о сотнях русских, погибших в провинции Дейр-эз-Зор, Захарова назвала классической дезинформацией.

Добавим, агентство Bloomberg сообщило о том, что раненые в результате обстрела контрактники ЧВК уже вывезены из Сирии и поступили в российские больницы. Анонимный источник сообщил EADaily, что в одном из военных госпиталей Санкт-Петербурга находится около 30 россиян, пострадавших в результате обстрела в провинции Дейр-эз-Зор.





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