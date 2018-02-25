В Петербурге на акции памяти Немцова задержали мужчину с флагом Украины, – СМИ

В Санкт-Петербурге задержали мужчину с флагом Украины

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В Санкт-Петербурге на акции памяти убитого российского оппозиционера Бориса Немцова задержали мужчину, у которого в руках был украинский флаг. Об этом в воскресенье, 25 февраля, сообщает российский телеканал «Дождь».

Отмечается, что полицейские подошли к мужчине, когда люди уже расходились. Они увели его в свою машину без объяснения причины. По информации издания, марш памяти Немцова в Петербурге согласован городскими властями.

Ранее сообщалось, что в Москве на марше памяти Бориса Немцова задержали по меньшей мере троих человек. В Санкт-Петербурге в воскресенье днем задержали двух активистов движения «Весна», которые собирались на митинг памяти Немцова.

Как известно, российский оппозиционер Борис Немцов был убит в центре Москвы в ночь на 28 февраля 2015 года. 13 июля Московский окружной военный суд признал пять фигурантов дела виновными в убийстве политика и приговорил их к срокам от 11 до 20 лет лишения свободы в колонии строгого режима. По версии следствия, предполагаемым заказчиком и организатором преступления является бывший офицер батальона «Север» Руслан Мухудинов. Обвинение ему предъявлено заочно, с ноября 2015 года он находится в международном розыске. Расследование в его отношении выделено в отдельное производство.

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