В Петербурге избили оппозиционера Максакова: EADaily

На активиста «Открытой России» Олега Максакова напали в Санкт-Петербурге в подъезде его собственного дома 19 февраля. Сейчас мужчина с повреждениями лица находится в Александровской больнице.

«Двое неизвестных напали на Олега Максакова, когда он выходил из собственного подъезда. По его словам, били без слов, ничего не украли, а, по словам его жены, которая вышла из дома немного ранее, нападавшие поджидали кого-то в подъезде, причем, они не хотели быть узнанными — прятали лица в шарфы», — рассказала EADaily член федерального совета партии «Открытая Россия» Наталья Грязневич.

В качестве одной из версий произошедшего она назвал то, что некоторое время назад в социальных сетях появились «черные списки», в которые попали многие люди с активной гражданской позицией. В списках есть и Максаков, причем с фотографией и домашним адресом.

Кроме градозащитных акций, пострадавший принимал также участие в так называемых «антивоенных мероприятиях», направленных против участия России в военном конфликте на Донбассе.

«Иных мотивов нападения, кроме его общественной деятельности, я не вижу», — заявил координатор «Открытой России» Андрей Пивоваров.

Сотрудники полиции Приморского района, в котором произошло избиение активиста, приняли заявление от пострадавшего.

Напомним, 29 января в Петербурге был избит правозащитник Динар Идрисов, за три дня до этого был убит постоянный участник оппозиционных митингов Константин Синицин.

Ранее представители партии «Яблоко» потребовали от прокурора и начальника полиции Санкт-Петербурга провести подробную и тщательную проверку фактов нападений на граждан с публичным оглашением ее результатов.





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