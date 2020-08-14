в первом полугодии чистая прибыль составила 4,5 миллиарда сумов

АО «Узбекистон почтаси»: в первом полугодии чистая прибыль составила 4,5 миллиарда сумов

Ташкент, Узбекистан (UzDaily.uz) – Сегодня в результате стремительного развития современных информационных технологий, а также появления понятия «электронная коммерция» одной из актуальных задач является создание удобства для пользователей, оперативное удовлетворение их потребностей. С развитием услуг продаж через Интернет потребность в услугах по доставке товаров потребителям растет с каждым днем.

При реализации этих задач наличие максимально приближенной к населению качественной и удобной инфраструктуры создает основу для дальнейшего развития таких услуг.

Почтовая сеть национального оператора — АО «Узбекистон почтаси» является наиболее удобной и максимально приближённой к населению республики почтовой сетью и имеет разветвленную инфраструктуру. Оказание населению ряда услуг через почтовые отделения служит оперативному решению основных и насущных проблем населения.

В связи с этим с целью предотвращения распространения пандемии коронавируса (COVID-19), обретшей глобальный характер, с объявлением в республике карантинных мер национальный почтовый оператор продолжает работать в обычном режиме и оказывать бесперебойные почтовые услуги физическим и юридическим лицам.

На сегодняшний день реализован ряд системных мер по дальнейшему развитию почтовой сферы.

В ходе реализации комплексных мероприятий, предусмотренных Планом работ по развитию деятельности АО «Ўзбекистон почтаси», утвержденных Премьер-министром Республики Узбекистан 24 августа 2019 года, к концу 2019 года были стабилизированы финансовые показатели и получена чистая прибыль в размере около 200 миллионов сумов.

В результате реализуемых плановых работ с начала 2020 года по углублению экономических реформ, повышению качества почтовых услуг и укреплению финансового положения филиалов в первом полугодии была получена выручка на 34 процента больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, чистая прибыль составила 4,5 миллиарда сумов.

В результате осуществления международного почтового обмена с 90 зарубежными странами было экспортировано услуг на 1,6 миллиона долларов.

Для работы на рынке платежных услуг16 мая 2020 года была получена лицензия на ведение деятельности в качестве платежной организации.

Осуществляется ряд мероприятий по совершенствованию системы доставки почтовых отправлений получателям, в том числе применяется практика по перевозке почты почтальонами областных и районных центров из центрального сортировочного сортировочного отдела. На сегодняшний момент ведётся работа по широкому внедрению данного метода перевозки почты.

Вместе с тем, в целях создания удобства для населения и повышения качества услуг были вновь открыты 34 отделения почтовой связи и 43 отделения почты, деятельность которых была приостановлена за последние полтора года, создано более 430 новых рабочих мест.

В настоящее время сеть национального почтового оператора насчитывает 14 региональных и 4 специализированных отделения, 153 отделения почтовой связи, 1 793 отделения (в том числе 1 349 отделений почтовой связи в сельской местности).

Помимо проделанной работы также решается ряд неотложных задач по развитию почтовых услуг. Прежде всего, пересматривается нормативная база в этой сфере и вносятся соответствующие изменения с учетом текущих требований. В этой связи разрабатывается новая редакция Закона Республики Узбекистан «О почтовой связи».

В проекте документа освещены вопросы дальнейшего совершенствования законодательства в сфере почтовых услуг, приведения его в соответствие с требованиями современного рынка почтовых услуг и решениями Конгресса Всемирного почтового союза, включены определения статуса национального почтового оператора, его функции и задачи, а также вопросы его стабильной и эффективной работы.

Проект документа также предусматривает осуществление эффективного государственного управления в сфере почтовых услуг, обеспечение защиты прав и законных интересов потребителей, создание здоровой конкурентной среды на рынке, установление единых стандартов качества услуг.

Кроме того, до конца текущего года ведётся работа по внедрению современных услуг на всех почтовых объектах связи по республике, в том числе по развитию сервиса «гибридной почты» и курьерских услуг, оказанию финансовых и других услуг, «онлайн»-продаже и доставке товаров от производителей клиентам до конца 2020 года, а также созданию «Национальной платформы онлайн-торговли» по экспорту товаров, внедрению автоматизированных комплексов самообслуживания (почтоматов), предназначенных для приема почты от клиентов до конца 2022 года.

Проводимые работы по модернизации сферы позволят увеличить количество и качество услуг, предоставляемых национальным почтовым оператором, удовлетворить потребности населения в надежной, удобной и быстрой почте.

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