В ПАСЕ призвали Турцию остановить военное вторжение в Сирию

Глава группы объединенных европейских левых в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы) Тини Кокс в ходе общих дебатов по операции Турции в Сирии призвал Анкару прекратить военное вторжение, передает РИА Новости.

24 января проходит общая дискуссия по турецкой операции в Сирии, без принятия резолюции. Открывая дискуссию, Кокс призвал турецкие власти «незамедлительно прекратить военное вторжение в Сирии в соответствии с Уставом ООН и пытаться политическими путями решать политические проблемы, включая безопасность».

Он также призвал членов Совета Европы «использовать свое влияние в Совбезе ООН, чтобы как можно быстрее иметь резолюции СБ ООН по прекращению военных действий, чтобы турецкие войска были выведены с сирийской территории».

Кокс также призвал Совет Европы использовать весь потенциал комитета министров ПАСЕ, комиссара по правам человека с тем, «чтобы убедить Турцию в том, что идет нарушение Устава ООН и принципов нашей организации».

Он выступил за возобновление процесса мирных переговоров между турецкими властями и турецким курдским сообществом в соответствии с резолюцией 1945 -2013 года.

Генштаб Турции 20 января объявил о начале операции «Оливковая ветвь» против формирований курдов в сирийском Африне.

Дамаск осудил действия Турции в Африне, отметив, что он является неотъемлемой частью Сирии.. Турецкий президент Тайип Эрдоган заявил, что не ограничится операцией в Африне и намерен очистить всю границу с Сирией.

Источник