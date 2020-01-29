В ПАСЕ изменили процедуру введения санкций против стран-нарушителей — Новости политики

В поддержанном докладе отмечается, что каждая страна, которая нарушает уставные обязательства, должна «принять меры, чтобы урегулировать ситуацию».

ПАСЕ может вводить санкции против стран, которые нарушают ее принципы и ценности / фото Council of Europe/ Ellen Wuibaux

В Парламентской ассамблее Совета Европы изменили процедуру введения санкций против стран, нарушающих принципы и ценности Совета Европы.

Соответствующий доклад был поддержан на зимней сессии Ассамблеи в Страсбурге.

За соответствующее решение проголосовали 109 представителей делегаций в сессионном зале Ассамблеи, выступили против — 24 и воздержались — 30.

В частности, Ассамблея поддержала создание дополнительной (взаимодополняющей) общей процедуры, согласно которой два уставных органа Совета Европы — Комитет министров и ПАСЕ — проводят консультации в связи с серьезными нарушениями одной из стран-членов ее уставных обязательств.

Отмечается, что главная цель дополнительной общей процедуры заключается в том, чтобы с помощью конструктивного диалога и сотрудничества добиться выполнения странами-членами обязательств и принципов Совета Европы путем избежания введения санкций.

Также определено, что процедура должна касаться наиболее серьезных нарушений фундаментальных принципов и ценностей, закрепленных в уставе Совета Европы.

Кроме того, процедура может быть инициирована как Комитетом министров, Ассамблеей, так и генеральным секретарем Совета Европы, и все три стороны могут участвовать в соответствующем процессе.

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При этом предполагается, что до того момента, как будет принято какое-либо решение, все три стороны должны консультировать друг друга. Также требуется активное участие на всех стадиях этого процесса страны, которая нарушила обязательства, чтобы с помощью конструктивного диалога и сотрудничества вернуться к ситуации, когда обязательства и принципы организации не нарушаются.

В поддержанном докладе отмечается, что каждая страна, которая нарушает уставные обязательства, должна «принять меры, чтобы урегулировать ситуацию».

Как сообщал УНИАН, в апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов ассамблеи из-за аннексии Крыма. В связи с этим Россия не платила взносы в Совет Европы с июня 2017 года. Такие действия России немало членов ПАСЕ и политиков назвали шантажом.

25 июня ПАСЕ приняла резолюцию «Усиление процесса принятия решений Парламентской ассамблеей относительно полномочий и голосования». Документ поддержали 118 парламентариев, против были 62, 10 воздержались. В связи с этим решением механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отменен.

26 июня в ПАСЕ поддержали резолюцию об утверждении полномочий делегации Российской Федерации без введения каких-либо санкций. «За» соответствующую резолюцию проголосовали 116 парламентариев, «против» — 62, 15 «воздержались».

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