В парламенте НАО утверждены персональные составы постоянных комиссий

Их руководители будут работать в Собрании депутатов НАО на постоянной профессиональной основе

Фото: Антон Тайбарей

На первой организационной сессии парламентарии избрали председателей и персональный состав постоянных комиссий Собрания депутатов.

В новом составе регионального парламента будет работать 5 профильных комиссий, а также мандатная, регламентная и наградная комиссии, сообщает пресс-служба окружного Собрания.

Руководить самой многочисленной по составу постоянной комиссией — по экономической политике и бюджету будет Наталья Кардакова. В состав комиссии вошли Максим Арбузов, Анна Булатова, Анатолий Курленко, Наталья Лысакова, Валерий Остапчук, Андрей Ружников и Татьяна Федорова. Им предстоит вести работу по 11 вопросам, в числе которых бюджетные, финансовые и налоговые правоотношения, стратегическое планирование в регионе, управление и распоряжение государственной собственностью округа.

Комиссию по социальной политике возглавит Анна Булатова. Её коллегами по работе в составе комиссии стали Наталья Кардакова, Ольга Карпова, Анатолий Курленко, Николай Миловский, Михаил Райн, Андрей Смыченков, Матвей Чупров и Александр Чурсанов. К полномочиям комиссии по соцполитике относятся вопросы реализации в регионе государственной политики в сфере образования, охраны семьи, материнства и детства, семейных отношений, социальной защиты населения и демографической политики. Кроме того, здесь будут рассматриваться вопросы по опеке и попечительству, полномочия органов государственной власти округа в сфере социального обеспечения граждан, оказания общественно полезных услуг социально ориентированными некоммерческими организациями.

Постоянную комиссию по вопросам образования, культуры и спорта возглавит Андрей Смыченков. В состав комиссии вошли Максим Арбузов, Анна Булатова, Римма Галушина, Ольга Карпова, Николай Миловский, Андрей Ружников, Матвей Чупров, Александр Чурсанов. Эта комиссия займется предварительным рассмотрением проектов окружных нормативных правовых актов по вопросам государственной политики в сфере образования, культуры, организации библиотечного обслуживания населения, поддержки учреждений культуры и искусства, молодёжной политики и патриотического воспитания, вопросами развития физической культуры и спорта, туризма и туристической деятельности.

Руководить комиссией по делам ненецкого и других малочисленных народов Севера, экологии и природопользованию будет Матвей Чупров. Вместе с ним в состав комиссии вошли Максим Арбузов, Наталья Кардакова, Ольга Карпова, Александр Колыбин, Андрей Смыченков, Татьяна Федорова, Леонтий Чупров. Комиссия рассматривает законопроекты по вопросам организации и обеспечения защиты исконной среды обитания и традиционного образа жизни коренных малочисленных народов Севера, обеспечения социально-экономического и культурного развития коренных малочисленных народов Севера, а также использования и охраны земель традиционного природопользования коренных малочисленных народов Севера и других природных ресурсов.

Председателем постоянной комиссией по вопросам государственного устройства и местного самоуправления избран Александр Чурсанов. В состав комиссии вошли депутаты Максим Арбузов, Анна Булатова, Николай Запалов, Наталья Кардакова, Михаил Райн, Татьяна Федорова, Леонтий Чупров. Постоянная комиссия предварительно рассматривает проекты окружных нормативных правовых актов по вопросам организации и развития местного самоуправления в Ненецком автономном округе, административно-территориального устройства НАО, учреждения почетных званий и наград, установления условий и порядка их присвоения и награждения.

В состав мандатной комиссии вошли Александр Чурсанов, Андрей Смыченков и Николай Миловский. В регламентную группу — Анна Булатова и Наталья Лысакова.

Все пять депутатов, возглавившие постоянные комиссии, будут работать в парламенте НАО на постоянной профессиональной основе.

Кроме того, в ходе сессии большинство депутатов поддержало заявление депутата Николая Миловского о назначении его депутатом, работающим с составе парламента на постоянной профессиональной основе.

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