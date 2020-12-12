В ожидании следующего дня шопинга в Китае: российские покупатели полюбили трансграничные онлайн-покупки

В ожидании следующего дня шопинга в Китае: российские покупатели полюбили трансграничные онлайн-покупки

28-летняя Мария – россиянка, живущая во Владивостоке. Во время Дня шопинга 11 ноября она сделала множество покупок благодаря трансграничной электронной коммерции. В последнее время Мария делится стратегиями покупок с друзьями по Интернету.

«Знаю, что скоро наступит распродажа «12 декабря», мы копим скидочные купоны» — сказала Мария по телефону корреспонденту.

В последние годы происходит бум трансграничной электронной коммерции, многие российские потребители полюбили онлайн-шопинг. Недавно в городе Хуньчунь провинции Хэйлунцзян, расположенном на границе Китая, КНДР и России, произошел пик экспорта. По прогнозам, общий объем товаров составит 80-90 тыс., а вес – 290 тонн, сумма достигнет 300 млн. юаней. Посылки с китайскими товарами едут к российским покупателям.

Как говорит Ли Гэнь, ответственный за таможенные операции компании электронной коммерции «Чанда» города Хуньчунь, в последнее время произошло резкое увеличение количества грузов, рекорды обновляются ежедневно. «Приходится признать, что российские потребители тоже являются шопоголиками, они проявляют все больший интерес к китайским товарам, а трансграничная электронная торговля помогает делать покупки быстро и удобно».

По словам Марии, раньше подобно своим соотечественникам она часто ездила за покупками в Китай. «В этом году из-за эпидемии COVID-19 выехать за пределы страны стало сложно, однако трансграничная электронная коммерция позволяет нам приобретать китайские товары, не покидая дома, это просто здорово!» Мария сказала: «В моей корзине товаров лежат пуховик и сотовый телефон, теперь я жду следующего дня шопинга».

В августе 2018 года Центр контроля за трансграничной электронной торговлей в городе Хуньчунь был запущен в эксплуатацию. Согласно статистике, за первые три квартала 2020 года, данный пограничный городок с помощью электронной коммерции экспортировал и импортировал 360 тыс. грузов, а объем товарооборота составил 514 млн. юаней с ростом на 260% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

В последние годы Хуньчунь активно открывает логистические каналы, привлекая для размещения множество зарубежных и китайских операторов электронной коммерции, а также логистические компании. В настоящее время местные логистические предприятия предоставляют российским клиентам услуги по быстрой перевозке. Всего за 15-25 дней грузы можно привезти в большинство мест России, это более чем на 50% быстрее по времени и выгоднее экономически.

russian.china.org.cn

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