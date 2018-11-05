В ожидании скачка: в Украине значительно подорожает доллар

В Украине курс доллара к концу года может достигнуть новой отметки в 29 грн/$ (по состоянию на начало ноября – 28,1 грн/$). Новости о новой программе сотрудничества с МВФ не приведут к значительному укреплению гривни, а всего лишь позволят двигаться по «базовому сценарию», рассчитанному в том числе Минэкономразвития и спрогнозированным НБУ, поясняют эксперты.

OBOZREVATEL разобрался, как в Украине может подорожать доллар к концу года и что будет влиять на нацвалюту.

Почему курс доллара будет расти

В Украине с 4 по 9 ноября с визитом находятся эксперты МВФ. Их цель – согласовать детали бюджета страны на следующий год. Ранее в фонде уже отмечали: скорее всего, страна получит еще одну программу, рассчитанную на 14 мес. и $3,9 млрд. Но, несмотря на позитивные новости, гривню все равно ожидает постепенное снижение.

Если бы договоренности между МВФ и Украиной не было, тогда бы гривня могла значительно девальвировать, отмечает глава аналитического отдела Adamant Capital Константин Фастовец. «В то же время позитивные новости от кредитора позволили рассчитывать на базовый сценарий, а он, согласно нашим расчетам, предполагает подорожание американской валюты к концу года до 29-30 грн/$», — отмечает эксперт.

К концу 2019 года Украине предстоит потратить на обслуживание и погашение внешних долгов около $6 млрд, отмечает Фастовец. Без кредита от МВФ пришлось бы справляться с помощью резервов НБУ, а они на сегодняшний день и так могут покрыть всего 3 месяца импорта . При этом, как добавляет руководитель аналитического департамента Concorde Capital, без сотрудничества с МВФ Украина не смогла бы получить дешевые кредиты на внешних рынках. Для инвесторов это своеобразный «зеленый свет». Продолжается программа сотрудничества с МВФ, значит, кредитор признает проведение реформ в стране, будут ресурсы на погашение долгов.

Но базовые факторы остаются неизменными. Объективный фактор – растет количество гривневой массы (в декабре увеличиваются расходы бюджета), а после она попадает на валютный рынок. Чем больше нацвалюты, тем больше спрос на американскую.

Еще один фактор – субъективный – настроение участников рынка. По словам Фастовца, бизнес, ожидая девальвацию, может специально откладывать продажу валюты для того, чтобы сделать это по более выгодному курсу. По закону 50% всей валютной выручки экспортеры обязаны продать украинским банкам. На это у них есть 180 дней. Поэтому при желании можно продать все в первый месяц, или наоборот – перенести сделку на самый конец разрешенного срока.

Кроме того, отмечает аналитик, бизнес умеет прятать выручку от государства при помощи трансфертного ценообразования. Для этого можно, например, использовать торговый дом за рубежом. Товар продают по низким ценам «своей компании», и с полученной небольшой прибыли платят налоги и продают обязательные 50% валюты. После торговый дом перепродает товар конечному покупателю уже по рыночным ценам.

Курс в 29 грн/$ к концу года также ожидает финансовый аналитик Виталий Шапран. «Наличный рынок ждет снижение курса, и я думаю, что в ноябре мы увидим колебания в пределах 28-28,5 грн за доллар. Это коридор, который является объективным… Потолок курса при благоприятных обстоятельствах к концу года — около 28,5 грн за доллар, может, до 29 дойдет», — спрогнозировал Шапран.

«Потолок курса при благоприятных обстоятельствах к концу года — около 28,5 грн за доллар, может, до 29 дойдет», — спрогнозировал Шапран.

Правда, есть и более позитивный, но менее вероятный сценарий. Аналитик «Альпари» Максим Пархоменко уверен: даже при самом оптимальном варианте (увеличение экспортных выручек, рост цен на мировых рынках и т.д.) доллар в 2018-м ниже отметки в 27,5 грн не опустится. «До конца года осталось меньше 2 месяцев, в течение которых укрепление гривни — крайне маловероятный сценарий», — поясняет эксперт.

Курс доллара опустится в следующем году

Традиционно период подорожания доллара в Украине заканчивается в феврале-марте. После этого следует этап стабилизации и летняя ревальвация (то есть укрепление) гривни. Как предполагают эксперты, исключением не станет и 2019 год.

Что нужно знать:

курс зависит от ситуации на рынке, а не НБУ или Кабмина;

никто не может точно предсказать, сколько будет стоить доллар;

в краткой перспективе доллар может как дорожать, так и дешеветь;

в длительной перспективе (за год) доллар стабильно дорожает;

зарабатывать на скачках валюты – очень рискованно.

Как ранее писал OBOZREVATEL, покупать доллары лучше всего со второй недели месяца, тогда на гривню производится минимальное давление. А вот в конце месяца из-за валютных выплат растет и спрос. То есть гривня, например, 15 числа, скорее всего, будет крепче, чем 30-го.

Лучшее время для того, чтобы продавать валюту – декабрь. Для примера, если бы в июне 2017-го украинец купил $10 тыс. (при курсе 26 грн/$), а продал бы их в конце прошло года (при курсе 27,9 грн/$), за полгода можно было бы получить прибыль в 190 тыс. грн.





Источник