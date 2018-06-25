В ответ на объявление премьером войны контрабанде СБУ стала искать компромат на Гройсмана (ДОКУМЕНТ)

После того, как премьер-министр Украины Владимир Гройсман публично заявил о борьбе с контрабандой на таможне, Служба безопасности Украины начала кампанию по очернению главы правительства

Об этом свидетельствует попавшее в СМИ письмо, которое СБУ прислала на Житомирскую таможню письмо за подписью первого замглавы ведомства Павла Демчины с просьбой предоставить информацию об автомобиле, который в 2017 году приобрела жена премьера — Елена Гройсман.

Судя по всему, СБУ начала искать компромат на премьер-министра Владимира Гройсмана после того, как он объявил начало борьбы с коррупцией на таможне.

Как отмечает издание OBOZREVATEL со ссылкой на собственные источники, те, кто корректировал контрабандные потоки, понимая, что теряют деньги, хотят очернить премьера и его семью, используя спецслужбы.

Что касается, отмеченного в письме автомобиля, то он был задекларирован премьером в е-декларации, которая в публичном доступе, и которую уже отдельно проверила НАПК. Поэтому, все это дело является бесперспективным с любой точки зрения. Единственно возможная цель появления письма СБУ — черная пиар-кампания против премьера.

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