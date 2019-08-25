В отопительный сезон Банковая ослабит давление на Кличко, — политолог. Новости политики

Со стартом отопительного сезона Банковая перестанет давить на главу КГГА Виталия Кличко, поскольку команде президента потребуется человек, на которого можно будет переложить часть ответственности за большие тарифы, которые обещали снизить

Такое мнение высказал политолог Владимир Цыбулько на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Снизить вряд ли удастся, поэтому потребуется громоотвод», — подчеркнул политолог.

В то же время он отметил, что, несмотря на радость «Слуги народа» электоральным результатам в Киеве, «к местным выборам аппетиты будут существенно приуменьшены целым рядом провалов на общенациональном уровне, как уже провалена международная политика».

«Поэтому новый этап давления на Кличко сведется к продвижению на должности председателей РГА в Киеве своих людей, и здесь может ситуация в корне измениться, поскольку начнут работать локальные интересы, и именно от сохранения в должности Кличко будет зависеть, пойдут киевляне «качать» осенью революционную ситуацию», — отметил Цыбулько в Facebook.

При этом политолог считает, что у некоторых групп населения уже появились поводы к недовольству «Зе-командой».

«Начиная с евробляхеров, недовольство новой властью растет, и это недовольство касается именно тех, кто с пеной у рта боролся за победу Зе», — резюмировал Владимир Цыбулько.

Напомним, ранее Кличко сообщил, что в Киеве продолжается установка памятника знаменитому авиаконструктору Игорю Сикорскому вблизи аэропорта «Жуляны», который теперь носит его имя.

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