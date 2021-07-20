В Остроге реализуют семь грантовых проектов

Туристический маршрут еврейского наследия, интерактивный маршрут по замкам князей Острожских и по Волынским барбаканам, обновление музея «Острожской академии» и уникальной выставки

Острожской иконописи, оцифровки и создание десяти 3D- моделей архитектурных памятников и адаптация сайтов музеев — все это в этом году реализуют в Остроге при поддержке Украинский Культурного Фонда и партнеров.

В понедельник, 19 июля, в стенах одного из двух острожских барбаканов — Музее книги — представили семь грантовых проектов, которые начинают реализовывать в городе.

Пять проектов: «Еврейское культурное наследие Ровенщины», «Интерактивный маршрут по замкам князей Острожских», «Волынские барбаканы» и «Экспозиция Острожская иконописная мастерская» и «Острожская академия: 445 лет истории высшего образования в Украине» реализуется в рамках партнерской программы «Культура. Туризм. Регионы» Украинского культурного фонда, Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (USAID КЭУ) и Государственного агентства развития туризма. Еще два проекта «Инклюзивная выставка архитектурного наследия Волыни» и «Инклюзивные сайты историко-культурных заповедников Ровенской области WCAG 2.1» получили поддержку Украинского культурного фонда.

Реализуют проекты разные общественные организации, муниципальные учреждения и благотворительный фонд. В частности, КЗ «Государственный историко-культурный заповедник г. Острога», ОО

«Братство им. кн. Острожских», «Студия развития туристического имиджа малых городов», Общественная союз «Всеукраинская лига организаций лиц с инвалидностью по зрению «Современный взгляд», ООО «Княжий Острог», Международный благотворительный фонд возрождения «Острожской академии».

Для общественности и журналистов команды представляли свои проекты в трех блоках: маршруты, музеи и инклюзия. Модерировала мероприятие начальник отдела культуры и туризма горисполкома Острога Ольга Лозюк.

Среди гостей присутствовали начальник управления культуры и туризма Ровенской ОГА Любовь Романюк, ее заместитель Ярослава Гаврилова и главный специалист Виктория Постернак, секретарь Острожского городского совета Тарас Хмарук, директор КЗ «Острожского государственного историко-культурного заповедника города Острога» Николай Манько, менторы программы «Культура. Туризм. Регионы» Украинская Культурного Фонда Виталина Мартыновская и Александр Рыбалко.

МАРШРУТЫ

Проект «Еврейское культурное наследие Ровенщины» представил Андрей Малюська, руководитель ОО «Студия развития туристического имиджа малых городов».

Новый культурно-туристический маршрут по шести городам Ровенской области (Ровно, Острог, Дубно, Корец, Клевань, Березное) на основе еврейского культурного наследия создадут в этом году в рамках партнерской программы «Культура. Туризм. Регионы» Украинского культурного фонда, Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (USAID КЭУ), Государственного агентства развития туризма. Реализует проект Общественная организация «Студия развития туристического имиджа малых городов».

Как рассказали инициаторы, в рамках проекта будут разработаны и установлены туристические обозначения на украинском, английском языках и шрифтом Брайля, разработана туристическая карта в печатном и электронном вариантах, а также создан ряд цифровых культурных продуктов: видео с использованием архивных фото, аудиогид, 3D-туры, 3D-моделирование разрушенных объектов, каталогизация кладбищ (минимум 50 объектов), которые будут размещены на едином сайте. Проект будет способствовать повышению уровня доступности и пониманию полиэтнического культурного наследия Ровенской области.

«Интерактивный маршрут по замкам князей Острожских» — это еще один культурно-туристический маршрут, который будет реализован в Остроге Острожской районной общественной организацией

«Братство имени князей Острожских» в рамках партнерской программы «Культура. Туризм. Регионы» Украинского культурного фонда, Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (USAID КЭУ), Государственного агентства развития туризма. Представила маршрут Анастасия Драчук, руководитель ОРГО «Братство имени князей Острожских».

По ее словам, он будет пролегать через пять украинских городов (Острог, Дубно, Староконстантинов, Старое село, Львов) и популяризировать культурное наследие княжеского рода Острожских путем создания интерактивного маршрута по замкам князей.

«В рамках проекта предполагается создание мобильного приложения с квестами. Его актуальность обусловливается запросами небольших туристических групп, например, семейных пар с детьми или велотуристов. В условиях пандемии их количество ощутимо выросло, а они, в свою очередь, сформировали запрос на подобные туристско-культурные продукты», — рассказала Анастасия.

Культурно-туристический маршрут «Волынские барбаканы» — это новый туристический продукт, который также будет реализован в рамках партнерской программы «Культура. Туризм. Регионы» Украинского культурного фонда, Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (USAID КЭУ), Государственного агентства развития туризма. Заявителем проекта является ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КНЯЖИЙ ОСТРОГ». Руководителем проекта — Николай Бендюк, руководитель арт-кластера Острожской академии.

Весь маршрут базируется на архитектурном наследии Волыни. Он предусматривает путешествие между барбаканами — въездными надвратными башнями, которые были характерны городам в эпоху Средневековья. Маршрут состоит из семи населенных пунктов Ровенской, Волынской и Хмельницкой областей (г. Ровно, Острог Ровенская обл., с. Междуречье Ровенская обл., г. Староконстантинов Хмельницкая обл., г. Дубно Ровенская обл., г. Луцк, г. Олыка Волынская обл.,) и предусматривает элементы виртуальной реальности, а именно — интерактивную карту.

МУЗЕИ

Экспозиция Острожская иконописная мастерская

В этом году в Государственном историко-культурном заповеднике Острога обновят экспозицию иконописной коллекции музея. Проект «Экспозиция Острожская иконописная мастерская» реализуется в рамках партнерской программы «Культура. Туризм. Регионы» Украинского культурного фонда, Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (USAID КЭУ), Государственного агентства развития туризма. Детали представил Андрей Брыжук, заместитель директора по научной работе КЗ «Государственный историко-культурный заповедник г. Острог».

«На вдвое большей выставочной площади будет обновлена ​​экспозиция уникальных произведений Острожской иконописной мастерской XVII-XVIII вв. Нетипичные для иконописи изображения святых, которые улыбаются можно будет не только увидеть, но и исследовать. Обновленная экспозиция окунет посетителей в процесс создания иконы от этапа заготовки доски, через работу с материалами, орудиями и др., до финального покрытия лаком. В зале будет размещен микроскоп, что позволит осмотреть образец иконописи с позиции исследователя. На выставке сделают акценты на изображениях предметов быта на иконах, характерных для региона, а рядом — представят их аналоги из археологических находок. Чтобы лучше понять изображенное на иконе, в рамках проекта, к каждой из работ будет подготовлен краткий анализ сюжетов», — прокомментировал Андрей Брыжук.

«Острожская академия: 445 лет истории высшего образования в Украине»

О проекте рассказывали руководитель проекта Анастасия Хеленюк, кандидат исторических наук, директор Музея истории НаУОА и PR-менеджер проекта Ольга Шляхова — кандидат философских наук, старший научный сотрудник Музея истории НаУОА.

Переосмысление ключевой экспозиции Музея истории НаУОА, посвященной истории университета, будет воплощено в жизнь благодаря победившему грантовому проекту от Международного благотворительного фонда возрождения «Острожской академии». Проект «Острожская академия: 445 лет истории высшего образования в Украине» реализуется в рамках партнерской программы

«Культура. Туризм. Регионы» Украинского культурного фонда, Программы USAID «Конкурентоспособная экономика Украины» (USAID КЭУ), Государственного агентства развития туризма.

«В рамках проекта планируется полностью изменить локализацию экспозиции, а именно — перенести ее из Центрального корпуса университета в Старомонастырский. Здесь, в предварительно подготовленных комнатах разместится две экспозиции: в первой — будет отражена история основания и деятельности учебного заведения в XVI-XVII вв. и воспроизведен кабинет ректора академии Герасима Смотрицкого; во второй – пойдет речь о феномене возрождения Острожской академии в 1994 году и о ее 25 летней новой истории. Предполагается, что вновь созданные экспозиции будут дополнены 3D-моделями, мультимедийными элементами и аудиогидами на двух языках. Так они станут интерактивными, современными, доступными и еще более интересными различным категориям посетителей «, — отметила Анастасия Хеленюк.

В октябре, на завершающем этапе проекта, команда планирует организовать форум «Университетские музеи: вызовы 21 века». Тогда в кругу специалистов и лидеров мнений музейной сферы обсудят результаты проекта, тонкости, специфику и опыт реализации такой инициативы именно университетским музеем.

ИНКЛЮЗИЯ

«Инклюзивные сайты историко-культурных заповедников Ровенской области WCAG 2.1»

На презентации выступил Владимир Бондарчук, ученый секретарь КЗ «Государственный историко-культурный заповедник г. Острога».

В течение четырех с половиной месяцев проект «Инклюзивные сайты историко-культурных заповедников Ровенской области WCAG 2.1», который получил поддержку Украинского Культурного Фонда реализует Общественная союз «Всеукраинская лига организаций лиц с инвалидностью по зрению «Современный взгляд» вместе с партнерами КЗ «Государственный историко-культурный заповедник города Дубно» и «Государственный историко-культурный заповедник города Острога».

В рамках проекта адаптируют сайты двух музеев в соответствии с новейшими рекомендациями по веб доступности WCAG 2.1., которые призваны обеспечить безбарьерное пользование web-контентом людям с инвалидностью (по зрению, слуху, интеллектуальным комплексным нарушениям, с синдромом Дауна). Также будет адаптирован научный ресурс учреждений для программ экранного доступа и видеоконтент с помощью тифлокомментария и дубляжа жестовой речью.

«Инклюзивная выставка архитектурного наследия Волыни»

О деталях проекта рассказал Андрей Малюська, руководитель ОО «Студия развития туристического имиджа малых городов».

Современное состояние десяти важных архитектурных памятников исторической Волыни оцифруют в рамках проекта «Инклюзивная выставка архитектурного наследия Волыни», который в этом году получил поддержку Украинского культурного фонда.

В рамках проекта будет создана инклюзивная выставка, для воплощения которой впервые применят инновационные цифровые методы. Запланированы печать 3D-моделей оцифрованных памятников шрифтом Брайля, видео и аудиогид с тифлокомментарием и путеводитель по выставке шрифтом Брайля.

Запланированы оцифровки архитектурных памятников трех областей: Ровенской, Волынской и Хмельницкой. В частности, Таракановский форт и Луцкой Башни в Дубно, Олицкого, Корецкого, Клеванского и Новомалинського замков, Усадьбы Валевских в Гоще, Круглой башни в Остроге, Дворца Сангушко в Изяславе и монастыря Рождества Богородицы в Новом Загоровом.

Алексей КОСТЮЧЕНКО, Острог

Фото Анастасии ВЕРХОВЕЦКОЙ