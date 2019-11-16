В ОПЗЖ позвали Рябошапку в Раду отчитаться по делу Бузины. Новости политики

Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка должен отчитаться по делу об убийстве журналиста Олеся Бузины в Верховной Раде

Такое мнение выразил народный депутат от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Ренат Кузьмин в Facebook, передает «ДС».

«Генпрокурор должен отчитаться в Раде по делу Бузины. Генпрокуратура направила в ГБР дело Бузины. И через пару дней отозвала назад. Прямо дежа вю. Это дело уже отравлялось в полицию Одессы и так же быстро отзывалось назад. Похоже, с приходом новой команды ничего в ГПУ не изменилось: наказание невиновных, награждение непричастных», — говорится в обращении.

Нардеп также рассказал, что в связи с этим направил генпрокурору «депутатский запрос с предложением отчитаться с парламентской трибуны о результатах расследования этого дела».

Как сообщала «ДС», ранее генпрокурор Руслан Рябошапка сказал, что найти заказчиков убийства журналиста Георгия Гонгадзе маловероятно, однако есть надежда найти заказчиков убийства Павла Шеремета.

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