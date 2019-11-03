В ОПУ опровергли информацию о драке Богдана с Бакановым. Новости политики

Заместитель главы Офиса Президента Кирилл Тимошенко заявил, что сообщение СМИ о драке между руководителем Офиса президента Андреем Богданом и главой Службы безопасности Украины Иваном Бакановым является фейком

Об этом он написал на своей странице в Facebook, передает «ДС».

«Мы опровергаем эту информацию, хоть в особом опровержении она не нуждается, ибо является выдуманной от начала и до конца», — заявил Тимошенко.

По его словам, в очередной раз достоянием общественности стал фейк, не основанный ни на одном источнике, который заслуживал бы хоть какое-то доверие.

«Жаль что на него ведутся серьезные издания, которым доверяют люди», — добавил заместитель главы ОП.

Как сообщалось, накануне, 2 ноября, журналист Станислав Речинский написал в Facebook, что 30 октября в Офисе Президента произошла драка между Богданом и Бакановым. По его данным, причина конфликта — назначение начальника Главного следственного управления СБУ. «Богдан хотел Нескоромного. Баканов — Вовка. Богдану выбили зуб», — написал он.

Шеф-редактор LB.ua Соня Кошкина подтвердила информацию Речинского.

«Фактаж весь подтверждаю — проверила. И по Богдану тоже», — заявила она.

Также ранее сообщалось, что киевский градоначальник Виталий Кличко написал заявление в полицию на главу Офиса президента Андрея Богдана.

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