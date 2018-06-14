В ООН представлен отчет межправительственной экспертной группы по электронной коммерции и цифровой экономике под председательством …

14.06.2018,19:40

14 июня, Fineko/abc.az. В рамках 65-й сессии Совета Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) представлен отчет межправительственной экспертной группы по электронной коммерции и цифровой экономике.

Представители США, Бразилии, Пакистана, Кубы, Индии и других стран, высоко оценив работу экспертной группы под председательством Азербайджана, отметили, что заместитель Генерального секретаря ООН Амина Мухаммед придает особое значение деятельности этой группы.

Основная цель экспертной группы – оказание поддержки развивающимся странам в использовании возможностей электронной коммерции и устранении имеющихся трудностей с учетом неравномерного развития цифровой экономики по странам мира. На заседании экспертной группы были обсуждены такие темы, как поддержка местных платформ для внутренней и трансграничной электронной коммерции в развивающихся странах, оказание содействия деятельности малых и средних предпринимателей в сфере электронной торговли, трудности, с которыми сталкиваются развивающиеся страны при использовании международных электронных торговых платформ и пути их устранения.

По итогам заседания были приняты рекомендации по обеспечению выгод от развития внутренней и трансграничной электронной коммерции в развивающихся странах.

Отметим, что в апреле текущего года на заседании межправительственной экспертной группы по электронной коммерции и цифровой экономике ЮНКТАД заместитель исполнительного директора Государственного фонда развития информационных технологий при Министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азер Байрамов был избран председателем экспертной группы.

Ключевые слова: ООН





Источник